Regen oder ein bisschen Sonne? Beides ist möglich

Temperaturen können nachts auf den Gefrierpunkt fallen - Tief aus Spanien kommt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Vielerorts in der Region steht noch das Hochwasser in den Wiesen und Äckern. Ob weiterer Regen kommt oder es trocken bleibt, ist im Moment noch nicht absehbar. Die Wetterprognosen widersprechen sich deutlich. Womöglich gibt es aber auch ein paar Sonnenstrahlen.

Regen oder nicht? Hier sind sich die Wetterfrösche für die nächsten Tage nicht einig. Foto: dpa



Für die nächsten Tage gibt es sehr widersprüchliche Vorhersagen: Es könnte regnen oder trocken bleiben und nachts frieren oder doch geringe Plusgrade geben.

Ab Dienstag macht sich laut Wetterochs ein Tiefdruckgebiet bemerkbar: Es bringt aus Spanien milde Mittelmeerluft mit, die sich auf ihrem Weg zu uns ausregnen dürfte. Auch bei uns kann noch ein bisschen Regen fallen. Wetter.net sagt für Dienstag starke Bewölkung am Vormittag und wenig Sonne voraus. Am Nachmittag hat die Sonne mehr Chancen, durch die Wolken zu dringen, und die Temperaturen können auf 9 Grad steigen. Nachts kühlt es ab auf rund 4 Grad. Der Wind weht nur leicht.

Ab Mittwoch löst sich das Tief dann laut Wetterochs über Deutschland auf, worauf eine langsame Abkühlung folgt. Es ist wechselnd bewölkt; das heißt, dass sich Bewölkung und Sonnenschein abwechseln. Wahrscheinlich ist, dass es durchgehend trocken bleibt. Die Temperaturen steigen am Tag höchstens auf 6 bis 11 Grad. Nachts kühlt es stellenweise bis auf den Gefrierpunkt ab.

Laut wetter.net zeigt sich der Donnerstag bedeckt mit Regen. Die Höchstwerte belaufen sich auf 7 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturen auf 2 Grad über Null.

So oder so: Biergarten- und Freibadwetter sieht anders aus. Wer etwas unternehmen möchte, für den bieten sich die zahlreichen Museen und Thermen in der Region an.

