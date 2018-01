Regen, Sonne, Wolkenfronten: Es bleibt wechselhaft

Am Dienstag klart es kurzzeitig auf - danach sinken die Temperaturen - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Auch in der laufenden Woche bleibt es zu Beginn ungewöhnlich mild. Gerade am Dienstag kommt noch etwas Sonne durch, doch ab Mittwoch muss die dicke Winterjacke wieder aus dem Schrank geholt werden.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Am Dienstag wird es ab Mittag nochmal freundlich - danach kehrt der Winter zurück. © Carsten Rehder



Der Dienstag startet zunächst mit einem bewölkten Himmel, der gegen Mittag langsam aufklart und dank milder Temperaturen um die 7 Grad für gute Laune sorgen. Der Wetterdienst von Nordbayern.de prognostiziert bis in die frühen Abendstunden einen klaren Himmel, erst in der Nacht zieht es sich wieder zu.

Bereits am Mittwoch darf man dem schönen Wetter vom Vortag hinterhertrauern: laut wetter.com fängt es am Vormittag an zu regnen. Eine Besserung ist im Tagesverlauf nicht in Sicht, erst am Abend besteht eine kleine Chance, dass es wieder aufklart. Immerhin: Mit Temperaturen um die 10 Grad lässt es sich hinsichtlich Kälteeinwirkung noch aushalten.

Ab Donnerstag ist es aber auch damit vorbei. In den frühen Morgenstunden steht das Thermometer mit 2 Grad knapp über dem Gefrierpunkt, hinzu kommen frische Windböen aus dem Westen. Gegen Mittag klart der Himmel auf, mit maximal vier Grad bleibt es jedoch kalt. Zudem besteht ab dem späten Nachmittag immer wieder die Chance, dass sich leichte Regenschauer bilden.

