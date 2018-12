Regen und dicke Wolken: Der Nikolaustag fällt ins Wasser

Bis Sonntag liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 90 Prozent - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nikolaus kann den dicken Wintermantel heute zu Hause lassen - Regenstiefel wären dafür allerdings nicht schlecht. Bei maximal 11 Grad wird es recht mild, dafür ziehen von Westen her Regenwolken in die Region und bringen vor allem in der ersten Tageshälfte viel Nieselregen mit.