Regen und Donner: Wetterdienst warnt vor Gewitter

Am Wochenende sinken die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ja was ist das denn? Am Freitagmorgen bedecken Wolken den Himmel, die Luft ist kühl, am Boden teils große Pfützen. Mit Temperaturen um die 22 Grad läutet der Tag vorerst das Ende der wochenlangen Hitzewelle ein.

Der Badesee ist nun erst einmal gestrichen, denn zu den kühlen Temperaturen kommen immer wieder auch Regenschauer hinzu. © dpa/ Peter Kneffel



