Regen und Gewitter: Am Mittwoch wird es ungemütlich

Erst ab Freitag ist wieder mit Sonne und warmen Temperaturen zu rechnen - vor 8 Minuten

NÜRNBERG - Grau und trist sind die Wetteraussichten zur Wochenmitte: Eventuell könnte es am Mittwoch sogar gewittern und am Donnerstag recht windig werden. Zum Wochenende hin ist allerdings wieder Besserung in Sicht.

Bis zum Freitag legt die Sonne erst mal eine Pause ein. Regen und Gewitter sind angesagt. © Horst Linke



Nach einem durchwachsenen Dienstag folgt am Mittwoch der wohl ungemütlichste Tag der Woche: Laut den Prognosen des Wetterdienstes von nordbayern.de bleibt es größtenteils bewölkt und regnerisch. Auch mit Gewittern ist laut dem Wetterochs zu rechnen. Immerhin bleiben die Temperaturen bei angenehmen 20 Grad.

Der Donnerstag geht wetter.com zufolge genauso grau und wolkenverhangen weiter, wobei gelegentlich auch die Sonne zum Vorschein kommen kann. Entsprechend wird es ein paar Grad wärmer als am Vortag. Mit Regen muss durchaus gerechnet werden, mittags wird es voraussichtlich sehr windig. Eine Jacke sollte man nicht vergessen.

Am Freitag ist aufatmen angesagt: Dann meldet sich die Sonne zurück, verspricht wetter.de. Mit 26 Grad wird das Wochenende sonnig-sommerlich eingeläutet - die Wolken verschwinden und die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Einem Freibadbesuch stünde also nichts mehr im Wege.

Am Samstag ist der Sommer dann wieder mit sonnigem Wetter und bis zu 28 Grad zurück, verkündet der fränkische Wetterochs. Nachts können die Temperaturen allerdings auf zehn Grad herabfallen - also vielleicht beim Weggehen oder für den Biergarten einen leichten Pulli einstecken...

Der Sonntag bleibt ganztags sonnig und trocken, sagt wetter.de voraus. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 27 Grad - perfektes Wetter für einen Sonntagsausflug in die Region.