Regen und Kälte: Das war's mit der Wintersonne

Ab Donnerstag wird es wieder grau und ungemütlich - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Die erste Hälfte der Woche war mit viel Sonne ausgesprochen freundlich. Damit ist jetzt aber erstmal Schluss: Über Franken breiten sich wieder Regenwolken am Himmel aus und es bleibt kalt.

Die Woche fing gut an, doch ab Donnerstag ist es mit dem Sonnenschein erst einmal vorbei: Es wird wieder grau und nass. © Julian Stratenschulte/dpa



Die Woche fing gut an, doch ab Donnerstag ist es mit dem Sonnenschein erst einmal vorbei: Es wird wieder grau und nass. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Von der warmen Mittwochssonne ist schon im Morgengrauen vom Donnerstag nicht mehr viel zu sehen. Bis zum Nachmittag hin bleibt es bei Temperaturen um die -2 Grad grau und trocken, am Abend setzen Regenfälle und ein schwacher Nordwestwind ein. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de hält sich der Regen die ganze Nacht bis zum Morgengrauen.

Der Freitag startet mit feuchten Nebelfeldern in den Tag, dazu gibt es leicht angestiegene Temperaturen um 2 bis 3 Grad, die zur Mittagszeit hin noch auf 6 Grad klettern können. Der Himmel bleibt wetter.com zufolge grau und klart erst gegen Abend - pünktlich zum Wochenende - wieder auf.

Dem Wetterochs nach zu urteilen erreicht uns am Samstag ein Tief von der französischen Westküste. Sofern es gen Süden über die Alpen weiterzieht, wird Franken davon nicht beeinflusst und das Wetter bleibt einigermaßen mild. Ansonsten drohen am Wochenende neue Schneefälle - in jedem Fall bleibt es am Samstag bewölkt.