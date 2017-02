Regen und orkanartige Böen im Anmarsch auf Franken

Bis zu 75 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit - Temperaturen gehen runter - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Stürmische Zeiten kommen auf Franken zu: Am Donnerstag fegt der Wind laut Deutschem Wetterdienst mit bis zu 75 Stundenkilometern über die Region hinweg. Und das Bibbern kommt auch wieder zurück.

Am Donnerstag kann es in Nürnberg sehr windig werden. © Eduard Weigert



"Spannend wird es am Donnerstagabend, denn da rauscht von Nordwesten her eine Kaltfront zu uns herein", vermeldet der fränkische Wetterochs. "Dabei zieht ein kräftiges Regenband durch und der Wind kann in Böen Sturmstärke 9 erreichen." Das heißt: Es wird unangenehm draußen. Denn davor ist es teilweise schon stark bewölkt, es kann immer wieder zu Schauern kommen. Regen oder Sprühregen sagt der nordbayern.de-Wetterdienst voraus. Und wenn es schlecht läuft, pustet es Franken schon ab Mittag ordentlich durch.

Zumindest der Deutsche Wetterdienst warnt bereits für den Donnerstagvormittag vor starkem Wind, manche Prognosen sehen die Sturmböen bereits ab Mittag auf Franken zukommen. Das Gute: Immerhin die Temperaturen liegen bei um die 10 Grad.

Der starke Wind hält dann in der Nacht auf Freitag an. Laut Wetterochs sind dann sogar Schnee- und Graupelschauer möglich, am Tag liegen die Temperaturen um die 5 Grad, in der Nacht geht es wieder an den Gefrierpunkt runter. Vor allem auf Brücken herrscht dann Glättegefahr.

Und zum Wochenende sieht es nicht wirklich besser aus. "Am Samstag überquert uns eine massive Warmfront, die die Frostgrenze von 600 m auf 2000 m hochkatapultiert", wie der Wetterochs vermeldet. Die Temperaturen gehen hoch auf 7 Grad, dazu gibt es jedoch die ganze Zeit vor allem: Regen.

Doch hat Franken das graue Wetter erst einmal überstanden, kündigen sich warme Zeiten an. Für den Wochenanfang vermelden mehrere Modelle gar bis zu 15 Grad.

