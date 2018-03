Regen und Sturm: Ostern fällt wohl ins Wasser

Der Osterhase sollte sich festes Schuhwerk und einen Regenschirm zulegen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Der April hat noch nicht einmal begonnen, da macht das Wetter schon jetzt, was es will. Von Sturmböen bis zu Hochwasser - in dieser Woche ist alles drin. Frühlingsgefühle bleiben jedenfalls aus, außer man legt ein Hochbeet an.

Das wird wohl nichts mit Tretbootfahren an Ostern: Es soll regnerisch werden, glaubt man aktuellen Wetterprognosen. © Caroline Seidel/dpa



Die aktuellen Wetteraussichten bis zum Osterwochenende sind alles andere als rosig: Geht es nach dem Wetterochs, sind am Mittwoch gebietsweise Niederschlagmengen von 10 bis 30 Millimeter zu erwarten: Es wird regnerisch. Die Pegelstände sind westlich und südlich von Fürth nach der Schneeschmelze schon jetzt leicht erhöht - dort droht also Hochwasser. Hinzu kommt die Gefahr von Sturmböen (Beaufort 9) bishin zu schweren Sturmböen (Beaufort 10) am Mittwochabend. Die exakten Windverhältnisse kann man noch nicht vorhersagen - es kann allerdings ein stürmischer Abend werden. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad.

Am Gründonnerstag macht das Wetter nur bedingt Anstalten, sich zu bessern, denn es bleibt wohl stark bewölkt. Im Morgengrauen wird es nach dem Wetterdienst von nordbayern.de Temperaturen von 5 bis 9 Grad geben. Wenn sich die Sonne mal zeigt, dann am ehesten noch in den Abendstunden.

Die Nacht zum Karfreitag hin kratzt an der Null-Grad-Marke. Bei einem Blick auf Karsamstag und Ostersonntag prognostiziert uns Wetter.com ein nasses Osterfest. Mit Temperaturen von bis zu 9 Grad bleibt es zwar mild, eine hohe Regenwahrscheinlichkeit sorgt aber dafür, dass der Osterhase besser eine Regenjacke im Gepäck hat.

Frühlingsgefühle kommen hier wohl noch nicht auf, aber zum Trost: Irgendwann wachen wir morgens auf und die Sonne strahlt ins Gesicht. Und dann wird es auch tatsächlich wieder wärmer und sonniger. Schon jetzt können sich Hobbygärtner Gedanken über die ersten Frühlingstage machen. Hier haben wir Tips zum Start in die Gartensaison - denn da heißt es schon jetzt: "O'pflanzt is!"

Gartentipp: Wer seinen Rücken schonen möchte und wenig Platz hat, legt ein Hochbeet an. Hier im Nürnberger Land im Kreislehrgarten Ezelsdorf findet die Idee bereits Anklang. © Renner



