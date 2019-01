Regen-Wolken-Mix: Graues Schmuddelwetter in Franken

Die Hochwasserwarnungen halten auch weiterhin an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wir alle haben es längst gemerkt: Sonne ist derzeit Mangelware. Erst am Freitag, zum Wochenende, gibt es wieder einen Lichtblick, dann dürfen wir wohl ein paar Strahlen erleben. Der Hochwasseralarm gilt auch weiterhin, wenn auch nicht mehr so stark wie in den vergangenen Tagen.

