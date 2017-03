Regen, Wolken und der Rest: Ab Montag wird es mau

Grauer Wochenanfang mit Böen und Schauern - Doch die Sonne kommt zurück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Prognosen zeigten es bereits vor ein paar Tagen an: Ab Montag wird es in Franken alles andere als gemütlich. Schauer und Wolken begleiten den Wochenanfang. Doch die baldige Rückkehr des Frühlings zeichnet sich bereits ab.

Dunkle Wolken hinter der Kaiserburg: Die Aussichten für das Wetter der nächsten Tage sind nicht die besten. © Viola Bernlocher



Dunkle Wolken hinter der Kaiserburg: Die Aussichten für das Wetter der nächsten Tage sind nicht die besten. Foto: Viola Bernlocher



Knappe Ansage des fränkischen Wetterochs: "Ungemütlich ist es von Montag bis Mittwoch." Die Temperaturen liegen dann bei gerade einmal um die 8 Grad. Immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es laut Wetterdienst von nordbayern.de: "Ab und zu kommt bei uns die Sonne zum Vorschein." Jedoch sagt die Prognose auch hier voer allem Regen und Sprühregen für den Montag voraus. Dazu soll ein mäßiger Wind wehen, laut Deutschem Wetterdienst muss bis in den Nachmittag stellenweise mit Böen von Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern gerechnet werden.

Der Dienstag ist dann die nette Variante des Montags - nett, weil es die kleine Schwester von Sie-wissen-schon-wem ist. Denn die Temperaturen sollen dann gerade einmal die 6 Grad erreichen. Den ganzen Tag über muss Franken mit Regen und Wolken rechnen. Und dem nicht genug. "Am Dienstag und Mittwoch können gelegentlich bis auf 400 m herab nasse Schneeflocken fallen.", so meldet der Wetterochs.

Wird es denn gar nicht besser? Doch! Denn bereits am Mittwoch sollen die Temperaturen laut Kachelmannwetter wieder an die 10 Grad kommen. Die Sonne soll sich dann ebenfalls vor allem am Vormittag durchsetzen. Der Wetterdienst von nordbayern.de glaubt ebenfalls an ein paar Sonnenstrahlen zur Mitte der Woche.

Die Prognosen für den Donnerstag bestätigen: Es geht aufwärts! "In der zweiten Hälfte der nächste Woche kommen mit Winddrehung auf Südwest bis Süd wieder wärmere Luftmassen zu uns und die Höchsttemperaturen überschreiten wieder die 10-Grad-Marke", so der Wetterochs. Gelegentliche Regenfälle sind dann jedoch trotzdem noch drin - da sind sich fast alle Portale einig.