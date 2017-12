Regensburg: Einbrecher-Duo auf frischer Tat ertappt

REGENSBURG - Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus im Regensburger Ortsteil Burgweinting einzubrechen, wurden zwei Männer vom Hausbesitzer überrascht. Dieser handelte schnell, die Polizei konnte den geflüchteten Einbrechern folgen.

Die Einbrecher brachen eine Glastür auf und verschafften sich so Zugang zu einem Einfamilienhaus in Regensburg. © Polizei Regensburg



Am Mittwochmittag drangen zwei mutmaßliche Einbrecher in ein Regensburger Einfamilienhaus ein. Die Männer zerschlugen das Glas einer Terrassentür und verschafften sich so Zutritt. Der anwesende Hausbesitzer hörte den Lärm und überraschte das Duo, das sich bereits im Haus befand, auf frischer Tat.

Die beiden Männer flüchteten zu Fuß. Die zwischenzeitlich verständigten Polizeikräfte nahmen die Einbrecher in einem anliegenden Park fest. Die 24 und 36 Jahre alten Männer wurden an die Kriminalpolizei Regensburg übergeben. Sie sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Gerade im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Bitte melden Sie umgehend Vorkommnisse, die Ihnen verdächtig vorkommen unter der Nummer 110 oder bei der Ihnen bekannten Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeidienststelle.

