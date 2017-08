Regensburg: Prostituierte in Wohnung getötet

REGENSBURG - In den frühen Mittwochmorgenstunden wurde die Regensburger Polizei in die Landshuter Straße gerufen. In einer Wohnung fanden die Beamten den Leichnam einer 33-jährigen Prostituierten vor. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Polizei/Blaulicht Foto: NN-Archiv



Kurz nach 3 Uhr morgens ging bei der Polizei die Meldung über eine tote Frau in einer Prostituierten-Wohnung in der Landshuter Straße ein. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 33-jährige Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die nach ersten Erkenntnissen als Prostituierte gearbeitet hat. Die Beamten gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Der Tatort liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Landshuter Straße unmittelbar an der Abzweigung zur Alemannenstraße.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg leitete sofort umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ein. Zur Klärung der genauen Todesursache stand am Mittwoch eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams in Erlangen auf dem Plan.

Noch in den Nachtstunden begannen Ermittler zusammen mit Spezialisten der Spurensicherung und einem Rechtsmediziner mit ersten Befragungen und Vernehmungen sowie einer umfangreichen Spurensicherung am Tatort. Dazu wird im weiteren Verlauf auch ein 3-D-Scanner des Bayerischen Landeskriminalamtes eingesetzt. Einen Tatverdächtigen gibt es bislang noch nicht.

Die Ermittler hoffen bei dem Fall auf Hinweise aus der Bevölkerung. Relevant sind alle Wahrnehmungen am Dienstagabend bis in die Nachtstunden im Tatortumfeld. Passanten oder Anwohner, die Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, sind dringend aufgefordert, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 oder mit einer anderen Polizeidienststellen in Verbindung zu setzen. Auch Wahrnehmungen, die persönlich als unwichtig eingestuft wurden, können wichtige Bausteine in der Ermittlungsarbeit darstellen.

Der Fall erinnert an den Mord zweier Prostituierter Anfang Juni in Nürnberg. Hier wurde ein Tatverdächtiger bereits gefasst. Der Mann sitzt in U-Haft.

