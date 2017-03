Regenschirmalarm: Das Schmuddelwetter kehrt zurück

Der Donnerstag bleibt grau und nass - Am Freitag ist Besserung in Sicht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem kurzen Frühlings-Intermezzo am Wochenende wird es ab Mittwoch ungemütlich. Bis Freitag ist nur Regen in Sicht. Immerhin bleibt es mild. Zum Wochenende hin startet dann auch die Sonne wieder durch.

Am Mittwoch und Donnerstag sind Regenjacke oder -schirm wieder ein gefragtes Utensil. © dpa



"Ein schwaches Zwischenhoch", so der Wetterochs, bringt am Mittwoch bis zur Mittagszeit trockenes Wetter mit gelegentlichem Sonnenschein - vermutlich die letzten Strahlen für die nächsten 36 Stunden. Denn am Nachmittag, da sind sich alle Prognosen leider einig, kommen mit einer Warmfront dicke Wolken. Regen ist die Folge, der bis in die Nacht andauern wird. Die Temperaturen steigen auf bis zu 9 Grad.

Am Donnerstag gibt es weiterhin Schmuddelwetter, am Morgen mit Schauern, die im Laufe des Tages in anhaltenden Niederschlag übergehen können. Der Regenschirm ist also ein unabdingbares Utensil, um gut durch den Tag zu kommen - wenn man aus dem Haus muss. Vereinzelt können sich Gewitter entladen, so der Wetterdienst von nordbayern.de. Die Temperaturen klettern immerhin in den zweistelligen Bereich, bis zu 12 Grad werden erreicht.

Am Freitag wird es dann aber auf jeden Fall pünktlich zum Wochenende wieder besser. Es bleibt trocken und heiter, die Temperaturen klettern auf bis zu 12 Grad.