Die B13 bei Ansbach war wegen Baumfällarbeiten einseitig gesperrt. Ein Audi-Fahrer bemerkte den Stau an einer Baustellenampel zu spät, wich auf die Gegenfahrbahn aus und stieß dort mit dem Fahrer eines Renault Twingo zusammen. Der Renault wurde in den Grünstreifen geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Kurz nachdem die Maschine für Mäharbeiten in der Halle in Gersdorf abgestellt wurde, fing diese Feuer und brannte komplett aus. Auch die Halle und weitere Gerätschaften wurden deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.