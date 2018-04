Reinstes Aprilwetter: Von Sonnenschein bis Starkregen

Die nächsten Tage laden nur zeitweise zum Frühlingsspaziergang ein - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Die am Wochenende so aktive Sonne macht am Nachmittag eine kurze Verschnaufpause: Eine Kaltwetterfront aus Spanien kann dann auch Gewitter mit sich bringen. Es wird nicht das einzige Mal bleiben.

Die Blütenpracht an den Bäumen kann man heute (wie hier in Fürth) nur bis zum Nachmittag genießen - dann verdunkelt sich der Himmel. © Hans-Joachim Winckler



Der Dienstag beginnt noch mit viel Sonne und blauem Himmel, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Von Spanien aus nähert sich laut dem Wetterochs eine Kaltfront, die anfangs für bewölktes Wetter sorgt und im Laufe des Nachmittags Schauer und auch Gewitter mit sich bringen kann. Davor liegen die Temperaturen allerdings bei frühsommerhaften 18 bis 22 Grad - man kann sich für ein paar Stunden also ruhig in die Sonne setzen und die Farbenpracht an den gerade überall blühenden Bäumen genießen.

In der Nacht zum Mittwoch spricht der Deutsche Wetterdienst weiterhin von einer hohen Gewitterneigung mit Starkregen. Vor allem in einem Streifen, der von Rheinland-Pfalz über Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern reicht, kann es erneut krachen. Morgens ist es dann bei 8 Grad noch etwas windig, gegen Mittag wird mit um die 20 Grad allerdings wieder angenehm warm. Auch die Schauerneigung nimmt im Laufe des Tages ab, Wetter.de prognostiziert bis zu sechs Sonnenstunden.

Ab Donnerstag klingen dann die letzten Schauer und Gewitter aus. Es bleibt weiter angenehm warm, dazu weht ein schwacher Wind aus Südost. Dann ist allerdings schon die nächste Kaltfront in Sicht: In der Nacht zum Freitag wird es erneut gewittrig. Wann und wo Schauer fallen, ist je nach Wettermodell unterschiedlich vorhergesagt. Sicher ist daher nur: Es ist April - auch beim Wetter.