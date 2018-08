Reiselust lässt Verkehr auf Straßen in der Region stocken

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Geduld war zu Beginn des zweiten Ferienwochenendes auf Bayerns Autobahnen gefragt: Auf dem Weg in den Süden bildete sich am Samstag vor allem auf der A3 immer wieder Stau über mehrere Kilometer. Auch rund um Nürnberg stockte der Verkehr.

Schleppend geht es auf den Autobahnen voran: Vor allem auf der A3 Richtung Süden drängten sich die Fahrzeuge dicht an dicht. © Roland Holschneider/dpa



Immer wieder Stop and Go, volle Autobahnen oder gar kein Durchkommen mehr: Für Ausflügler und Urlauber ging es rund um Würzburg, Nürnberg und Regensburg nach Angaben des ADAC am Samstagvormittag nur langsam voran. In der Metropolregion stockte der Verkehr am Nachmittag vor allem kurz vor Erlangen und auf der Höhe von Schwaig, davor war auf der Höhe von Neumarkt Geduld gefragt.

Erst am Freitag hatte ein Unfall mit einem Sattelschlepper auf der A3 bei Erlangen den Reiseverkehr weitgehend lahmgelegt. Und auch die A9 stellte Autofahrer zwischen Roth und Allersberg auf eine harte Geduldsprobe, hier ging es auf mehreren Kilometern nur im Schritttempo voran.

Gaffer sorgten zusätzlich für Behinderungen

Auch auf der A8 von München in Richtung Salzburg ging es teilweise nur stockend vorwärts. Der Reiseverkehr sei am Morgen immens gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Rosenheim. Diverse kleinere Unfälle hätten für Stau gesorgt. Dazu hätten Gaffer abgebremst und so für noch mehr Behinderungen gesorgt.

Auch in Österreich verzögerte sich für die Autofahrer die Reise in den Urlaub. Auf der Tauernautobahn A10 wurden die Fahrzeuge vor den Tunneln im Block abgefertigt. Auch auf der A11 in Richtung Slowenien kam es vor dem Karawankentunnelauf zu Blockabfertigungen. Auf beiden Autobahnen bildete sich dem österreichischen Automobilclub ÖAMTC zufolge Stau.

