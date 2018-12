Reizgas-Attacke in Disco: 18-Jähriger versprüht Pfefferspray

Der zunächst unbekannte Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, konnte aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streife der Hofer Polizei festgenommen werden. Bei der Festnahme versuchte er noch schnell, das Pfefferspray verschwinden zu lassen - ohne Erfolg. Das Spray konnte sichergestellt werden. Es handelte sich dabei um ein handelsübliches Abwehrspray.

Hintergrund der gesamten Auseinandersetzung war wohl eine Streitigkeit zwischen mehreren Gästen in der Kneipe. Was der Auslöser des Streites war, ist bisher unklar. Fest steht, dass sich der zunächst unbeteiligte Mann in den Streit einmischte und plötzlich das Reizgas aus der Tasche zog. Die Polizei Hof ermittelt nun gegen den 18-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Angaben zum geschilderten Vorfall machen können und Geschädigte, die durch das Reizgas beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 09281 / 704-303 mit der Polizeiinspektion Hof in Verbindung zu setzen.

mt