Rekordmarke aufgestellt: Der Tourismus in Franken boomt

NÜRNBERG - Der Tourismus in Franken boomt: Zum fünften Mal in Folge sind die Übernachtungszahlen gestiegen. Die neue Rekordmarke liegt bei 24 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr. Eine Region hat 2017 besonders zugelegt.

Badespaß und Sommerwetter: Das fränkische Seenland hatte mehr als eine Million Übernachtungen zu verzeichnen und war bei Touristen sehr beliebt. Foto: Michael Matejka



Ein sattes Plus von 7,5 Prozent verzeichnete die Region um Brombachsee und Altmühlsee. Erstmals kann das Fränkische Seenland dadurch mit mehr als einer Million Übernachtungen im Jahr glänzen. Ordentlich im Aufwind sind auch das Fränkische Weinland (3,6 Prozent), der Steigerwald (+2,5 Prozent), der gerade auch vom Baumwipfelpfad bei Ebrach profitiert, und das Fichtelgebirge (+2,6 Prozent).

Mächtig zu kämpfen haben dagegen die Touristiker im Nürnberger Land, wo die Übernachtungszahlen um 3,8 Prozent absackten. Auch im Frankenwald (-2,7 Prozent) und in den Haßbergen (-1,6 Prozent) schwand der Zuspruch.

Die mittelalterlichen Gassen von Dinkelsbühl werden dagegen bei Touristen immer beliebter. Hier können sich Hotels und Pensionen über ein Plus von 12,3 Prozent freuen, in Aschaffenburg ging es um 9,3 Prozent nach oben. Primus unter den Städten ist natürlich nach wie vor Nürnberg mit 3,3 Millionen Übernachtungen und einem Zuwachs von 3,3 Prozent. Danach folgen mit weitem Abstand Würzburg (929.709 Übernachtungen) und Bamberg (684.500 Übernachtungen).

Geradezu explodiert sind die Zahlen in zwei Orten im Fichtelgebirge. Dank des neu eröffneten Gesundheitsresorts Siebenquell darf sich Weißenburg über 55,6 Prozent mehr Übernachtungen freuen, Bad Alexandersbad beschert die Eröffnung des neuen Alexbades im Mai 2017 einen Zuwachs von 26,1 Prozent.

Insgesamt verzeichnete Franken ein Plus von 1,6 Prozent bei den Übernachtungen und 2,1 Prozent bei den Gästeankünften. Damit ist die Region bei den Touristen sogar deutlich beliebter als die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder Thüringen.

Ein paar besondere Highlights sollen 2018 dafür sorgen, dass es weiter aufwärts geht mit dem Franken-Tourismus: Am 12. April startet die Landesgartenschau in Würzburg, ab April ist auch das umfassende sanierte Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth wieder zu besichtigen. Bamberg feiert außerdem in diesem Jahr 25 Jahre Unesco-Welterbe.

