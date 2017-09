In Hof kollidierte am späten Montagnachmittag ein Renault mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Patienten war. Drei Personen wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 20.000 Euro. © NEWS5 / Fricke

A73 gesperrt: Lastwagen rammt 40-Tonner auf Seitenstreifen Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Lastwagen mit einem weiteren Lkw, der auf dem Seitenstreifen auf der A73 stand. Ein Aluminiumprofil löste sich durch den Aufprall vom Fahrzeug auf dem Standstreifen und verfehlte das Fahrerhaus des Unfallverursachers nur knapp. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Tieflader mit Bagger blockiert nach Unfall A9 bei Greding Ein Tieflader ist am Montagmorgen wohl nach einer Reifenpanne in die Leitplanke auf Höhe der Rastanlage Greding gefahren. Dabei geriet der Anhänger, auf dem ein kleiner Radbagger geladen war, in Schräglage und blockierte alle Spuren der Autobahn. Die Bergungsarbeiten dauerten stundenlang an.