Am Dienstagvormittag kam es auf der A9 bei Nürnberg zu einem schweren Unfall: Drei Lastwagen fuhren aufeinander auf, dabei wurden alle drei Fahrer verletzt, einer davon schwer. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen Haßfurt und Knetzgau, als der Mann die Kontrolle über seinen Lastwagen verlor.

Es ist wohl das größte Händeschütteln des Jahres in Fürth: Beim Neujahrsempfang begrüßte Oberbürgermeister Thomas Jung am Montagabend rund 1100 Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen in der Fürther Stadthalle. Dort warb er für Zusammenhalt - und Fürths Vorzüge.