Rettungsgassen: CSU lehnt härtere Strafen für Gaffer ab

MÜNCHEN - Der Landtag hat mit den Stimmen der CSU härtere Strafen für Gaffer und für Autofahrer abgelehnt, die keine Rettungsgasse bilden.

So will es die CSU testen: Leuchtende Schilder sollen die Autofahrer an die Regeln erinnern. Die Idee ist freilich nicht neu. Das Bild stammt von 2003. Foto: dpa



Manchmal nehmen die Dinge im Landtag einen kuriosen Verlauf. So wie jetzt. Am Mittwoch lehnt die CSU mit ihrer Mehrheit drei Anträge der SPD ab, die für Gaffer und all jene härtere Strafen fordern, die Rettungsassen nicht bilden. Die nach mehr Aufklärung rufen. Und die verlangen, dass Lastwagen im Stau nur noch die ganz rechte Spur benutzen sollten, damit links eben jene Rettungsgasse entstehen kann.

Tags darauf bringt dann die gleiche CSU einen Teil der sozialdemokratischen Ideen als eigene Initiative wieder ein. "Die haben wohl Angst bekommen", sagt der Nürnberger SPD-Abgeordnete Stefan Schuster, Urheber der drei Anträge. "Die wissen, dass die Ferienzeit ansteht mit Staus auf den Autobahnen." Erst habe die CSU seine Anträge "mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt", jetzt schiebe sie einen eigenen nach. "Skurril", sagt Schuster.

Der SPD-Politiker hatte vor einiger Zeit bei der Verkehrspolizeiinspektion Feucht einen Praxistag absolviert und sich angehört, wie die Beamten die Situation auf den Autobahnen empfinden. "Die erleben das immer wieder, dass Autofahrer im Stau einfach aussteigen, nach vorne laufen und an der Unfallstelle gaffen oder Filme drehen."

Hinten blockierten ihre verlassenen Wagen dann die Einsatzfahrzeuge der Helfer. Immer wieder müssen die deshalb ihr schweres Gepäck über Hunderte von Meter tragen und zur Unfallstelle laufen. "Das kostet wertvolle Zeit."

Wäre es nach der SPD gegangen, die Polizei müsste künftig nur noch die Kennzeichen der Wagen notieren und könnte, falls sich die Fahrer nicht mehr ermitteln lassen, die Halter zumindest bei den Kosten zur Kasse bitten. Das könne schon eine disziplinierende Wirkung entfalten, glaubt Schuster.

Doch die CSU lehnte das im Innenausschuss ebenso ab wie alle anderen SPD-Vorschläge. Die Halterhaftung sei zwar im Prinzip bedenkenswert, sagt der CSU-Politiker Florian Herrmann. Sie sei in diesem Fall aber nur ein vernachlässigbares Randthema. Alles andere habe der Freistaat bereits im Griff.

Trotzdem hat die CSU am nächsten Tag im Landtag einen Dringlichkeitsantrag zu den Rettungsgassen gestellt und sich damit den Spott der Opposition zugezogen. "Ein Raub von Zeit" sei das, schimpft Joachim Hanisch von den Freien Wählern. Er frage sich, sagt auch der Grünen-Politiker Jürgen Mistol, "warum die CSU den Antrag überhaupt gestellt hat. Da steht alles drin, was sie am Vortag noch abgelehnt hat."

Allerdings bleibt die CSU weit hinter dem zurück, was die SPD angeregt hatte. So soll der Freistaat künftig seine Aufklärungsarbeit noch ausweiten, da viele Autofahrer schlicht überfordert seien. Zudem verlangt die CSU ein weiteres Pilotprojekt. Künftig werden demnach auf einem Abschnitt der Autobahn zwischen München und Stuttgart zusätzlich leuchtende Schilder darauf hinweisen, dass die Autofahrer eine Rettungsgasse bilden müssen.

Stefan Schuster und seine SPD haben dem Antrag zugestimmt, widerwillig zwar, aber der Sache wegen, wie Schuster sagt. Denn sonst, glaubt er, gehe gar nichts voran. Und den Helfern vor Ort helfe jeder noch so kleine Schritt.

Roland Englisch