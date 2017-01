Rettungskräfte wohl absichtlich mit Raketen beschossen

Auch in Duisburg wurden Einsatzkräfte zur Zielscheibe - vor 43 Minuten

AUGSBURG/DUISBURG - In Augsburg wurde ein Feuerwehrmann wohl absichtlich mit Raketen beschossen und während eines Einsatzes behindert. Der Kracher verletzt ihn an Auge und Hinterkopf. In Duisburg warfen Unbekannte derweil einen Böller durch die offene Seitenscheibe eines Rettungswagen.

Ein Sprecher der Augsburger Feuerwehr findet am Neujahrstag deutliche Worte. "Ich bin schockiert, wenn Mitbürger Silvesterraketen auf Mitmenschen richten", sagt Friedhelm Bechtel. "Es macht mich traurig und fassungslos, wenn Kollegen behindert werden, wenn sie helfen wollen." Zuvor wurde in der Silvesternacht ein Feuerwehrmann während eines Einsatzes mit Raketen beschossen und behindert. Der Retter habe trotz der Verletzungen weitergearbeitet, um seine Kollegen zu unterstützen.

Auch im nordrhein-westfälischen Duisburg wurden Rettungskräfte zur Zielscheibe von Aggressionen. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet warfen Unbekannte einen Böller in die offene Seitenscheibe eines Rettungswagen. Der Kracher explodierte im Fahrzeug und verletzte einen Mann, der wenig später im Krankenhaus behandelt werden musste.

tl