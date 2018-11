Rock im Park 2019: Veranstalter gelingt Überraschung

NÜRNBERG - Die Veranstalter des Zwillingsfestivals zaubern eine Überraschung aus dem Rock-Zylinder! Die Alternative-Rock-Legenden von The Smashing Pumpkins kehren nach 12 Jahren zurück zu Rock im Park. Weitere Bands wurden bestätigt.

Im Zuge der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums kehren The Smashing Pumpkins zurück nach Nürnberg. © Rock im Park



Was für ein Coup, nach 12 Jahren feiern The Smashing Pumpkins ihr Comeback bei Rock im Park und Rock am Ring - es werden die einzigen Festivalauftritte in Deutschland sein. Auf der Bühne werden die Originalmitglieder Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain sowie der langjährige Gitarrist Jeff Schroeder dem Publikum einheizen.

Neu bestätigt wurden zudem: Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard sowie Badflower. Nach der zweiten von insgesamt vier Bandwellen im November und Dezember stehen 43 Bands und Künstler für das Festival fest. Unter dem Motto "Make Monday Great Again" folgen am 26. November und 3. Dezember noch zwei weitere Ankündigungen.

