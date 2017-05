Rollerfahrer rutscht bei Schwarzach unter Transporter

17-Jähriger zog sich schwere Verletzungen zu

SCHWARZACH AM MAIN - Am Mittwochmorgen ist es bei Schwarzach am Main zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden ist. Er wurde von einem Transporter erfasst. Dessen Fahrer trifft wohl aber keine Schuld an dem Unfall.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer war am Mittwochmorgen auf der Atzhäuser Straße von Atzhausen in Richtung Düllstadt unterwegs. Kurz vor dem Düllstädter Ortseingang kam dem Rollerfahrer ein Transporter entgegen, der nach links in einen Feldweg abbog. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 31-jährige Fahrer des Fiat Ducato genügend Abstand zum Rollerfahrer, doch offensichtlich erschrak der 17-Jährige, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und unter den Transporter rutschte.

Der junge Mann verletzte sich dabei schwer, nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Transporters blieb unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige hinzugezogen, die nun den genauen Unfallhergang erötern soll.

