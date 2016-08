Romantisches Maindreieck: VGN fährt neue Ziele an

Busse steuern neue Haltestellen im Fränksichen Weinland an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit den neuen Zielen im Maindreieck macht der VGN das Fränkische Weinland mit seinen romantischen Orten, Weinfesten und der intakten Natur nun auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Zahlreiche Feste, die Natur und Wanderwege locken in das Fränksiche Weinland. Nun fährt der VGN touristisch interessante Ziele an. © pr



Zahlreiche Feste, die Natur und Wanderwege locken in das Fränksiche Weinland. Nun fährt der VGN touristisch interessante Ziele an. Foto: pr



Ab September fährt der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) passend zum Start der Weinsaison neue Ziele ins Fränkische Weinland an. Außer Iphofen und Kitzingen werden auch die Bahnhöfe Buchbrunn-Mainstockheim, Dettelbach und Marktbreit im Landkreis Kitzingen mit Bussen angefahren.

Zudem startet mit dem Mainschleifen-Express eine neue Freizeitbuslinie. Mit der neuen Buslinie 107 können Fahrgäste dann an Wochenenden und Feiertagen Ausflüge an die in Deutschland einmalige Mainschleife bei Volkach machen.

Wer am Wochenende mit dem VGN-Ticket aus dem Großraum Nürnberg nach Kitzingen anreist, kann dort kostenfrei in den Express-Bus Richtung Mainschleife umsteigen. Einer Wandertour, einem Kanuausflug oder einfach einem Herbstfestbesuch ohne eigenes Auto steht damit nichts im Weg.

Tarif-Vorteile

Damit gelten ab September auch die Vorteile des Verbundtarifs für die genannten Haltepunkte. Alle Verkehrsmittel könne mit nur einem Fahrausweis genutzt werden. Wer beispielsweise mit einer Einzelfahrkarte von Dettelbach nach Nürnberg fährt, zahlt künftig 11,20 Euro.

Nutzen haben auch Fahrgäste mit MobiCard, FerienTicket, Semesterticket oder TagesTicket. Mit einem TagesTicket Plus für 18,70 Euro sind zum Beispiel zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder einen ganzen Tag lang verbundweit mobil. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. An Wochenenden oder zusammenhängenden Feiertagen gilt es sogar für zwei Tage.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Fahrgästen jetzt noch mehr attraktive Ausflugsziele im Fränkischen Weinland bieten können", sagt VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler.

obj