Rosenalarm: Luisa aus Forchheim kämpft um den Bachelor

22-Jährige hofft in der RTL-Show ihren Traummann zu finden - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Sie ist sportlich, Single und wünscht sich vor allem eines: Einen Mann, mit dem sie eine Familie gründen kann. Finden will ihn die 22-jährige Luisa Haimann aus Forchheim in der nächsten Staffel der RTL-Kuppelsendung "Der Bachelor". Einen flüchtigen Flirt schließt die Blondine aus - sie will einen Partner fürs Leben.

Luisa wünscht sich einen Mann, der sie zum Lachen bringt und kein Langweiler ist. © MG RTL DE



Es geht wieder los: Im Januar wird die neue Staffel des Bachelors ausgestrahlt, der Sendung, in der zig Frauen um die Gunst eines Mannes buhlen - beziehungsweise um eine seiner Rosen, die man benötigt, um beim Kampf um Aufmerksamkeit und Sendezeit eine Runde weiterzukommen. Mit von der Partie: Die 22-Jährige Luisa aus Forchheim.

Die Blondine mit der sportlichen Figur ist seit einem Jahr Single und offenbar zufrieden mit ihrem Leben. Bis auf ein Manko: "Was mir noch fehlt, ist der richtige Mann an meiner Seite, der meine Interessen mit mir teilt", sagt sie in ihrem Vorstellungsvideo auf der RTL-Homepage. An einem kurzen Flirt ist die 22-Jährige demnach nicht interessiert. "Ich möchte, dass meine nächste Beziehung auch meine letzte sein wird."

Familienmensch mit Humor

Dafür sucht Luisa einen Partner, der "mit beiden Beinen im Leben steht". Ihr Traummann soll ein Familienmensch sein und zu 100 Prozent hinter ihr stehen. Er sollte spontan sein und Humor haben, sie zum Lachen bringen, unternehmungslustig sein und fest im Leben stehen, führt die frisch gebackene Kandidatin weiter aus. Ob das Format der Sendung und ihr neuer Star, der Basketball-Profi Andrej Mangold, dafür der Richtige ist, wird sich zeigen. Der 31-Jährige spielt 2019 den Hahn im Korb.

Fernab von ihrem neuen Leben als TV-Protagonistin ist Luisa eher solide veranlagt. Die gelernte Bankkauffrau arbeitet als Serviceassistentin in einem großen VW-Autohaus in der Region und trainiert vier bis fünf Mal die Woche im Fitnessstudio. Darauf muss sie während ihrer Zeit in der Bachelor-Villa wahrscheinlich verzichten. Dafür darf sie aber wohl einige Sonnenstunden am Pool genießen: Die neue Staffel wurde nämlich in Mexiko gedreht.

jru