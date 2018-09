10.000 Euro Schaden: Matratze fängt bei Schweißarbeiten Feuer

Die Feuerwehr rückte nur für kleine Nachlöscharbeiten aus - vor 58 Minuten

RÖTTENBACH - Während ein Mann Schweißarbeiten in seiner Garage in Röttenbach im Landkreis Roth durchführte, kam es zu Funkenflug, welcher eine Matratze in Brand setzte. Der Besitzer der Garage konnte den Brand selbst eindämmen.

Am späten Freitagnachmittag um halb 5 schweißte der Besitzer einer Garage in Röttenbach im Landkreis Roth an einer Rohkarosse. Durch den Funkenflug entzündete sich eine in der Garage befindliche Matratze. Das Feuer griff auch auf die Karosserie des Wagens über.

Geistesgegenwärtig löschte der Verursacher des Feuers die Flammen. Dabei zog er sich allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehr musste noch für kurze Nachlöscharbeiten anrücken, welche jedoch nach einer Viertelstunde beendet werden konnten.

Es entstand ein Sachschaden von 10.000 bis 15.000 Euro.

