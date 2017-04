130 Anbieter bei "Gartenlust" in Dürrenmungenau

Ausstellung rund um Wasserschloss zog wieder die Massen an - vor 37 Minuten

DÜRRENMUNGENAU - Auf dem Areal des Wasserschlosses Dürrenmungenau hat mit der "Gartenlust" eine der größten und vielseitigsten Gartenausstellungen Frankens stattgefunden. Den zum Teil über 100 Kilometer angereisten Besuchern, dem Veranstalter, Schlossherren und den Fieranten waren drei rundum gelungene und entspannte Tage beschert.

Bestes Wetter sorgte in Dürrenmungenau wieder für tollen Erfolg. Veranstalter, Schlossherr und Aussteller waren zufrieden mit dem großen Interesse, das die Veranstaltung gefunden hatte. © Foto: Karlheinz Hiltl



Über 130 Anbieter aus ganz Deutschland — viele auch aus der Region — und dem angrenzenden Ausland kamen in das nur knapp über 300 Einwohner zählende Angerdorf. Sie boten auf der erneut erweiterten Veranstaltungsfläche im und außerhalb des Schlossparks ein buntes Allerlei rund um den Garten — Zweckmäßiges genauso wie Ausgefallenes.

Wohnaccessoires, Textiles zum Wohnen und Anziehen und Schmuck waren neben den Pflanzenraritäten und der Floristik der Baumschulen und der Gärtnereien zu bewundern. Ob Kakteenfarm, Kruiden Huisje (Kräuter-Häuschen) oder Toskanagarten, Gartenmöbel, Feuersegel, Lichttonnen, Gartendekorationen, Töpfereien, Handwerk, Kunsthandwerk oder Kunst in vielen Variationen, zu schauen und kaufen gab es genug.

Beim Puppenspiel entspannen

Dazu gesellte sich von den Dorffrauen zubereitete Kartoffelsuppe, "Goud", ein Food-Truck aus der Heimat, ein Grillstand mit Smoker-Spezialitäten, eine historische Fischräucherei und Bio-Flammkuchen, serviert mit Wein, Kaffee oder Bio-Getränken. Im Rahmenprogramm spielte drei Tage lang das Duo Bolz/Knecht mit Gitarre oder Saxophon bekannte Melodien aus sämtlichen Genres mit einer beeindruckenden Klangvielfalt. Die 80-jährige Kniepuppenspielerin Gerda Kees begeisterte mit dem Akkordeon ein schnell für sich gewonnenes Publikum.

Bis vor sieben Jahren wurde die "Gartenlust" nur im südbayerischen Raum und in Österreich organisiert. Die Veranstalter-Familie Ostermeier aus Simbach am Inn bekennt unverhohlen, dass es sehr angenehm sei, mit den Franken zusammenzuarbeiten. Ihr besonderer Dank in Dürrenmungenau ging dabei an die Schlossbesitzer-Familie Körner, die Dorfgemeinschaft (insbesondere mit der örtlichen Feuerwehr und den Dorffrauen) und die Stadt Abenberg, zu der Dürrenmungenau gehört.

KARLHEINZ HILTL