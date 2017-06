150.000 Euro-Schaden bei Brand in Eckersmühlen

ECKERSMÜHLEN - Schaden in Höhe von 150.000 Euro entstand bei einem Brand am frühen Montagmorgen in Eckersmühlen. Durch die Flammen wurden auch zwei Hausfassaden in Mitleidenschaft gezogen.

Am Montag in aller Frühe wurde die Feuerwehr Eckersmühlen zu einem Brand in einem Wohngebiet gerufen. Foto: FFW Eckersmühlen



Gegen 4.30 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken ein Brand im Unteren Stockweg in Eckersmühlen mitgeteilt. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr standen ein vor dem Anwesen geparktes Wohnmobil und ein Holzschuppen des Nachbaranwesens in Flammen. Durch die Flammen wurden außerdem zwei Hausfassaden in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohnmobil wurde völlig zerstört. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro.

Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK und der Polizei bei dem vierstündigen Einsatz vor Ort. Es wurde niemand verletzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach bisherigem Ermittlungsstand war vermutlich nicht ganz abgekühlte Grillkohle im Bereich des Holzschuppens die Ursache für den Brand. Das Feuer griff dann vom Schuppen über eine Hecke auf das Wohnmobil des Nachbargrundstücks über. Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

