17.000 Euro Schaden nach Einbruch in Rother Bäckerei

Diebe gingen mit hoher Gewalt vor und beschädigten weiteres Gebäude - vor 30 Minuten

ROTH - In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte über das Dach in eine Bäckerei in Roth eingebrochen. Die Diebe gingen mit hoher Gewalt vor und haben noch ein weiteres Gebäude beschädigt. Dabei haben sie nur einen geringen Betrag erbeutet.

Zwischen 23:30 Uhr am Sonntagabend und 5 Uhr am Montagmorgen verschafften sich die Einbrecher mit Brachialgewalt über das Dach Zugang zu einer Bäckerei am Ostring. Allein dabei entstand schon ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Dabei haben die Einbrecher nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet.

Darüber hinaus wurde auch noch das Fenster eines angrenzenden Drogeriemarkts und ein Zaun beschädigt. Der hier entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Erst wenige Tage zuvor waren Diebe in einen Bäcker und einen Metzger in Eckersmühlen eingebrochen. Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333.

lvm