18-Jährige in Pfaffenhofener Disko verletzt

Junge Frau musste mit tiefen Schnitten in der Hand operiert werden - vor 53 Minuten

PFAFFENHOFEN - Bei einer Disko-Rangelei am Samstagmorgen wurde eine 18-Jährige verletzt: Sie zog sich tiefe Schnittwunden in der Hand zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolbild Foto: NEWS5 / Goppelt



In den frühen Morgenstunden waren ein 22-jähriger Schwabacher und die 18-Jährige aus einem Rother Nachbarort in einer Diskothek in der Pfaffenhofener Industriestraße aneinander geraten. Als dem jungen Mann ein Getränk über den Oberkörper geschüttet wurde, wurde das Wortgefecht handgreiflich.

Bei der anschließenden Rangelei zog sich die Frau tiefe Schnittwunden an der Hand zu und wurde vom Rettungsdienst direkt in die Handchirurgie im Nürnberger Südklinikum gefahren. Dort wurde sie noch am selben Tag operiert.

Unklar ist, ob sie sich verletzte, weil ein von ihr gehaltenes Glas bei der Rangelei zerbrach, oder ob ihr mit einem Glas oder einer Flasche gegen die Hand geschlagen worden war. Die Polizei sucht deshalb Zeugen des Vorfalls und bittet um Anruf unter (0 91 71) 97 44-0.

