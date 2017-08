20-jähriger Biker bei Allersberg schwer verletzt

Schwabacher kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Bei einem Verkehrsunfall trug ein Motorradfahrer aus Schwabach schwerste Verletzungen davon. Die Unfallursache ist nach Polizeiangaben noch ungeklärt.

Der schwere Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr: Ein 20-Jähriger aus Schwabach fuhr mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße RH 35 von Allersberg in Richtung Harrlach, als er auf Höhe der Kläranlage in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Wasserdurchlass prallte.

Er erlitt laut Polizei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, die Kreisstraße war zeitweise komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.