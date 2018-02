21-Jähriger hatte Ecstasy in der Tasche

Auch in der Wohnung fanden die Polizeibeamten Drogen - vor 1 Stunde

BÜCHENBACH - Am Mittwoch kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Roth am Bahnhof in Büchenbach einen 21-Jährigen.

Polizei im Einsatz © nn



Aufgefallen war der junge Mann, nachdem er ohne Jacke, also nur sehr leicht bekleidet, bei äußeren Temperaturen um den Gefrierpunkt am Bahnhof stand. Um seine Identität festzustellen prüften die Polizisten unter anderem auch seine mitgeführte Umhängetasche. Dabei fanden sie in einer Metalldose über drei Dutzend Ecstasy-Tabletten auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung seiner derzeitigen Wohnadresse in Amberg an. Auch hier fanden die Beamten vor Ort weiteres Rauschmittel von geringer Menge auf.

Jetzt muss sich der 21-Jährige wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelrecht verantworten. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich werden vom Fachkommissariat der Kripo Schwabach übernommen.

