30 Jahre Hämmerleinsmühle: Rekord-Programm zum Jubiläum

GEORGENSGMÜND - GEORGENSGMÜND — Man darf sie wohl als Pioniere der Umweltbildung bezeichnen: Seit nunmehr 30 Jahren leisten die Mitstreiter des Vereins Hämmerleinsmühle einen Beitrag zur "Bildung für nachhaltige Entwicklung", wie Umweltbildung heute heißt. Und man kann sicher sein, dass das Jubiläumsjahr in dieser Hinsicht einiges zu bieten hat.

In der Hämmerleinsmühle ist was los! Das internationale Jugend-Workcamp hat sich zum Dauerbrenner entwickelt und widmet sich heuer dem Thema "Wir leben alle unter denselben Sternen". © Foto: Hämmerleinsmühle



Unbestreitbar ist: In der Umweltstation hat man von Anfang an ungewöhnliche Wege beschritten. Wege, die Kreativität wie Vielfalt in den Mittelpunkt stellen und Menschen dazu anregen, ihre Lebensgestaltung selbst in die Hand zu nehmen.

Mit dem Kulturgarten hat der Verein "Hämmerleinsmühle – Werkstatt für Ökologie und Sozialarbeit" einen besinnlichen Ort für die Begegnung von Natur, Mensch und Kultur geschaffen. In entspannter Atmosphäre soll es dort möglich sein, gemeinsam neue Wege und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft und damit zur Erhaltung des Planeten zu finden.

Vor diesem Hintergrund steht das Programm im Jubiläumsjahr unter dem Motto "Wir alle leben unter denselben Sternen. Kulturelle Vielfalt gestaltet Zukunft". Zentrales Element wird zum wiederholten Mal ein internationales Jugend-Workcamp sein. In ihm treffen sich junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen, um drei Wochen zusammen zu lernen und zu arbeiten.

Unterm Titel "The freedom of Simple Living – Selfmade Lifestyle" (Campsprache ist englisch) werden sich die TeilnehmerInnen mit den Auswirkungen der Konsum- und Wegwerfgesellschaft beschäftigen. Es soll unmittelbar erlebbar werden, wie mit handwerklichem Geschick und Kreativität der eigene Lebensstil einfacher und individueller zu gestalten ist.

Upcycling Thema in Workshops

Das Schlagwort "Upcycling" bestimmt die verschiedenen Workshops des Camps. Da werden aus alten Stoffen und Stoffresten bunte Ballonmützen genäht, Bettlaken mit dem "Ecoprint" Druckverfahren gestaltet, T-Shirts mit Schnurbatik gefärbt und Taschen, Schals oder Smartphone-Hüllen gefilzt und gehäkelt.

Außerdem wird aus Abfallmaterial wie Feuerwehrschläuchen, Zurrgurten, Fahrradreifen, Plastiktonnen und Wildhölzern der Labyrinth-Weg auf dem Gelände der Umweltstation erweitert und neu gestaltet. Gemäß der Devise "Einfälle statt Abfälle" bauen die jungen Menschen aus gebrauchten Paletten, Holzresten, Stroh, Lehm, alten Fahrradteilen und sonstigen Fundstücken das Humusklo der Umweltstation aus.

Welten-Dom als Geburtstagsgeschenk

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums hat sich der Vereins Hämmerleinsmühle natürlich auch etwas Besonderes einfallen lassen: Zeitgleich zum internationalen Jugend-Workcamp wird im Kulturgarten der Umweltstation ein großes, organisch geformtes Zelt, der so genannte "Welten-Dom", aufgestellt. Unter dessen Dach sollen verschiedene kulturelle Veranstaltungen stattfinden – Freilichtkino, Live-Konzert und das Abschlussfest des Jugend-Workcamps. Im Anschluss an die jeweilige Veranstaltung bietet sich Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Gespräche zwischen den Besuchern und den Workcamp-Teilnehmern aus aller Welt zu führen.

Freilich stößt man im Jahresprogrammheft der Umweltstation auch wieder auf eine Vielzahl von Kursen und Seminaren für alle Generationen. Da werden individuelle Taschen aus alten Kleidungsstücken genäht, Seifen selbst gerührt oder das eigene Sauerteig-Brot geknetet und anschließend im Lehmofen gebacken.

Rund um die Wolle dreht sich – im wahrsten Sinn des Wortes – alles in der Spinnstube; in diversen Filzkursen lernt man überdies die Vielseitigkeit dieses Materials kennen.

Wildkräuter und Heilpflanzen als natürliche Helfer

Fantasievolle Objekte werden aus Weiden für den Garten geflochten und man erfährt Informatives zur netzunabhängigen Stromversorgung sowie Interessantes über den Lehmbau. Wildkräuter und Heilpflanzen als natürliche Helfer bringt den Teilnehmern die Kräuterpädagogin Margit Albrecht näher. Und wer Holz als neue Leidenschaft entdecken möchte, besucht am besten den Bildhauerkurs "Vom Baustamm zum eigenen Objekt" des Künstlers Ulrich Hallmeyer aus Spalt.

Erlebnispädagogisch geht es auch bei den Kinderangeboten weiter. In der "Kunterbunten Kinder-Werkstatt" werden auf einer, aus alten Paletten gebauten Kochinsel, leckere Gerichte zubereitet. Aber auch so manche Upcycling-Idee will die Fantasie der Kinder anregen. Da werden Plastikflaschen zu Wunderblumen oder Stoffabfälle zu ganz persönlichen Schmuckanhängern.

Das Jahresprogramm ist einzusehen auf: www.haemmerleinsmuehle.de oder kann bestellt werden per Telefon (01 60) 26 91 285 oder E-Mail: info@haemmerleinsmuehle.de. Herunterzuladen ist es überdies: http://www.haemmerleinsmuehle.de/downloads.html