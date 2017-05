40 DJs beim Burning Beach am Brombachsee

"Burning Beach" startet am 16. Juni — Einstimmung auf Trimaran - 10.05.2017

LANDKREIS ROTH - Sommer, Sonne, Partystimmung: Über 40 DJs an drei Tagen verwandeln vom 16. bis zum 18. Juni den Brombachsee in ein Mekka für Freunde der elektronischen Musik und Dance-Beats. Als Headliner sind Monika Kruse, Klaudia Gawlas, Extrawelt und Torsten Kanzler angekündigt.

„Burning Beach“ heißt es Mitte Juni wieder am Brombachsee. Die dreitägige Veranstaltung gilt als Mekka für Freunde der elektronischen Musik und Dance-Beats. © Archiv/Trykowski



Mit DJ-Größen wie Monika Kruse, Klaudia Gawlas, Extrawelt und Torsten Kanzler fährt das Strandfestival vom 16. bis 18. Juni wieder voll auf. Der Kurzurlaub in die elektronischen Klangwelten des Burning-Beach-Festivals am Brombachsee startet am 16. Juni mit einem fulminanten LineUp in die Saison. An den Decks stehen unter anderem auch Karotte,Gregor Tresher, Reinier Zonneveld und, um die Rolle des Puppenspielers zu übernehmen und die Fäden an den Beinen der Feierwütigen ordentlich durcheinander zu bringen.

Die Besucher erwartet am idyllischen Strand des Brombachsees neben über 40 DJs auf drei Bühnen und ein einzigartiges Ambiente. Als Neuerung werden am Abend des Anreisetages (15. Juni, Fronleichnam) Warm-Up-Cruises auf der MS Brombachsee angeboten – dem Trimaran mit drei großzügig angelegten Decks. Hier sorgen auf beiden Fahrten Rey & Kjavik und Stefan Riegauf für den perfekten Sound auf dem Wasser.

Feuer in der Nacht

Als Extras am Strand winken viele Shows rund um das Thema Feuer. Ein eigener "Firespace" wird des Nachts wieder mit Feuerjongleuren und Tänzern aufwarten. Feuertonnen ergänzen das Ambiente. Eine mobile Sauna wird dem Festivalbesucher frische Aufgüsse servieren und Yoga-Workshops direkt am Strand für eine gute Portion Entspannung sorgen.

Tickets gibt es bei allen Vorverkaufsstellen für das ganze Wochenende ohne Camping ab 59 Euro beziehungsweise mit Camping ab 69 Euro (beide Preise zuzüglich Gebühren und bei der Campingoption zuzüglich fünf Euro Müllpfand). Ebenso können Tickets telefonisch beim Concertbüro-Franken unter der Telefonnummer (09 11) 4 18 88 43 und online bei Ticketscript oder CTS Eventim erworben werden. Karten gibt es ebenso beim Schwabacher Tagblatt, Spitalberg 3 in Schwabach sowie bei der Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, Allee 2 bis 4 in Roth.

Als "Headliner" bei der Veranstaltung am Bormbachsee seien genannt: Monika Kruse, die " Grand Dame of Techno". Sie weiß weltweit jeder Clubnacht ihren unverkennbaren Stempel aufzudrücken. Stilistisch zwischen deep-hypnotischen Beats, treibenden Percussions und der nötigen Prise Funkyness, wird sie mit schöner Regelmäßigkeit in den deutschen Magazinen wie "Groove" seit Jahren zu den weltweit beliebtesten DJs gewählt. Gleichzeitig ist sie als Musikproduzentin aktiv und auch mit ihrem Label Terminal M seit dem Jahr 2000 integraler Bestandteil der elektronischen Musikszene in Deutschland.

Klaudia Gawlas gilt ebenso als Multitalent als DJ, Produzentin und Labelchefin. Ihr straighter Techno begeistert ihre Fans weltweit. Seit 2013 wurde sie dreimal in Folge zum "Best DJ" des Faze-Magazin-Votings gewählt. Ihr Debutalbum "Zeitgeist" erschien 2013. Die Single "Papillon" wurde 2016 zum "Best Track" gewählt und erreichte Kultstatus. Bookings bei Awakenings Festival in Holland, Tomorrowland Brasilien, Nature One, Love Family Park, MAYDAY, SEMF Stuttgart, dem ADE in Amsterdam gehören zu ihrem Kalender ebenso wie Clubgigs in Argentinien, Italien, Spanien, Frankreich, Holland, Portugal, Griechenland und Irland.

Extrawelt: Arne Schaffhausen und Wayan Raabe waren bereits seit den frühen 90ern im Bereich der elektronischen Musik aktiv und verfeinerten immer weiter ihren Musikstil. Über Sven Väths Label Cocoon Recordings releasten sie in den vergangenen Jahren immer wieder Alben, die auch in den Magazinen "Groove" oder "Raveline" zum besten Album des Jahres gewählt wurden. Auch als bester Live-Act wurden sie mehrfach ausgezeichnet.

Torsten Kanzler: In jeder Pore, jeder einzelnen Zelle und jedem Blutkörperchen transportiert Torsten Kanzler sein Verständnis von treibend druckvollem Techno, der Körper und Geist berührt. Während die ersten Jahre seiner Karriere von hartem Techno geprägt waren, steht Kanzler längst für einen zukunftsweisenden und internationalen Sound im Technogenre. Keine Frage – Torsten Kanzler lebt Techno.

