49 neue Meister für die Landkreise Roth und Weißenburg

Viel Lob für die neuen Mitglieder der Kreishandwerkerschaft - vor 38 Minuten

ROTH - Bei der Meisterfeier der Kreishandwerkerschaft Mittelfranken-Süd in der Rother Kulturfabrik waren sich die Redner einig: Die jungen Frauen und Männer haben damit die beste Grundlage für glänzende Aussichten in ihrem weiteren Berufsleben geschaffen.

In der Rother Kulturfabrik wurden 49 neue Handwerskmeister geehrt. © Alexander Preker/dpa



Staatspreisträgerin Ingrid Brand aus Gunzenhausen wurde von Handwerkskammer-Präsident Thomas Pirner (links) und Kreishandwerksmeister Hanno Dietrich beglückwünscht. © Foto: Robert Schmitt



"Sie haben nun das Zeug zum Vordenker und Visionär." Mit diesen Worten beschrieb Kreishandwerksmeister Hanno Dietrich die Fähigkeiten, über die 49 neue Handwerks-Meisterinnen und -Meister aus Schwabach sowie den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen aus seiner Sicht nun als Elite der Zunft verfügen.

Aus den neuen Spitzenkräften des Handwerks im Gebiet Mittelfranken-Süd ragen zwei offenbar besonders Begabte hervor. Bäckermeisterin Ingrid Brand aus Gunzenhausen ist ebenso mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet worden wie der Metallbaumeister Dominique Dennl aus Solnhofen.

Dietrich überreichte beiden einen von ihm vergoldeten Pflasterstein als besondere Würdigung der Kreishandwerkerschaft. Die Urkunde aus den Händen des Handwerkskammerpräsidenten Thomas Pirner kam hinzu. Ihr Umschlag war mit einem Begriff gekennzeichnet, der besondere Emotionen weckt. Danach sind in der Rother Kulturfabrik 49 "Deutsche Meister" in die Zukunft gestartet.

Von Stefanie Schmauser aus Hilpoltstein kann man das nicht ganz so behaupten. Schließlich hat die 37-Jährige mit ihrem Mann bereits vor 14 Jahren einen Installateur- und Heizungsbaufachbetrieb gegründet und sich bisher als Betriebswirtin des Handwerks um die kaufmännische Seite des Unternehmens gekümmert. Ihre Leistung schmälert das nicht. "Weil es aber immer wichtiger wird, im Kundenkontakt auch fachlich fit zu sein", wie sie selbst sagte, habe sie zwei Gesellenjahre und die Meisterschule absolviert.

Digitalisierung schreitet fort

Thomas Pirner sprach die Schnelligkeit der fortschreitenden Digitalisierung an und sah dabei besondere Chancen für das Handwerk. "Wenn wir uns darauf einlassen, gehen wir einer positiven Zukunft entgegen", war der Friseurmeister überzeugt. Denn die Stärke des Handwerks liege in der Individualität und in der schnellen Anpassungsfähigkeit an neue Marktbedingungen. In diesem Rahmen werde in Zukunft insbesondere "emotionale Intelligenz gefragt sein", erklärte Pirner. "Das Handwerk muss nach- und vorausdenken", sagte Pirner, "und seine Unternehmensstrukturen entsprechend anpassen, damit es erfolgreich bleibt", appellierte der Kammerpräsident an den Nachwuchs.

Hanno Dietrich sieht darin auch eine Herausforderung für die Ausbildung im Handwerk. "Wir brauchen neue Lehrpläne und Ausbildungs-Ordnungen, um die Zukunft mitgestalten zu können", ergänzte der Kreishandwerksmeister. Beide brachten außerdem ihren Stolz über die Leistungen der neuen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck.

Alle neuen Meister aus Schwabach und dem Landkreis Roth auf einen Blick. „Ihre Stärke ist die Nähe zu den Kunden und die Individualität“, findet Landrat Herbert Eckstein. © Foto: Robert Schmitt



Der Rother Landrat Herbert Eckstein (SPD) zollte dem Handwerks-Nachwuchs zunächst seinen Respekt und lobte dessen hohes Qualifikationsniveau. "Das ist ein Markenzeichen des Meistertitels", erklärte der SPD-Kommunalpolitiker, um dann Thomas Pirner recht zu geben. "Nichts ist beständiger als der Wandel", sagte Eckstein und riet den neuen Meistern, davor keine Angst zu entwickeln. "Ihre Stärke ist die Nähe zu den Kunden und die Individualität", fasste er die Zukunftschancen des Handwerks in der Region zusammen. "Wir sind lebensnotwendig für diesen Raum", fügte Hanno Dietrich hinzu.

Robert Westphal (CSU), stellvertretender Landrat des Kreises Weißenburg-Gunzenhausen, erklärte, insbesondere die Kommunalpolitik wisse, wie bedeutend das Handwerk sei. "Für mich ist es deshalb ein Erlebnis zu sehen, wie junge Leute hier Mut beweisen", so Westphal. "Jeder einzelne von Ihnen", wandte er sich unmittelbar an den Meister-Nachwuchs, "ist ein wichtiger Mosaikstein unserer Gemeinschaft in den Städten und Gemeinden". Deshalb, so Westphal weiter, "haben Sie von der Kommunalpolitik Respekt, Wertschätzung und Anerkennung verdient". Ein roter Teppich für Vordenker und Visionäre.

Die neuen Handwerksmeisterinnen und -meister aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. © Robert Schmitt



ROBERT SCHMITT