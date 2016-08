A 9 bei Allersberg: Betrunkener Fahrer setzt Lkw in die Leitplanke

39-Jähriger hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut - 11.000 Euro Schaden - vor 9 Minuten

ALLERSBERG - Total betrunken war ein 39-Jähriger, der am Samstagabend auf der Autobahn bei Allersberg mit seinem Kleinlaster in der Leitplanke landete und danach in seinem Fahrerhaus einschlief.

Der polnische Installateur war auf der A 9 in Richtung München unterwegs, als er gegen 21 Uhr kurz vor der Anschlusstelle Allersberg mit dem Kleinlaster nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Lkw prallte gegen die Leitplanke, kam nach 400 Metern schließlich am Seitenstreifen zum Stehen und hinterließ eine Ölspur. Durch herumliegende Fahrzeugteile wurde zudem der Pkw eines 40-jährigen Münchners beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Unfallaufnahme strömte den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Sie fanden den Fahrer schlafend in seinem Lkw. Der anschließende Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,5 Promille an. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und zogen sowohl den Autoschlüssel als auch den Führerschein des 39-Jährigen ein.

Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei verständigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11 000 Euro.

hiz