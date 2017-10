A9 bei Greding: Feuer loderte aus Motorraum

GREDING - Zunächst leuchtete nur die Warnleuchte, kurz darauf loderten Rauch und Feuer aus dem Motorraum: Der Wagen eines 35-Jährigen brannte am Mittwoch auf der A9 bei Greding komplett aus.

Ein 35-Jähriger aus Oberbayern war am Mittwochnachmittag auf der A9 Richtung München unterwegs, als zwischen den Anschlussstellen Greding und Altmühltal eine Warnleuchte in seinem Wagen aufblinkte. Er hielt auf dem Standstreifen an.

Aus dem Motorraum kam Rauch und kurz darauf Flammen. Danach brannte erst der Motorraum und dann das komplette Fahrzeug. Der Pkw musste mit einem Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro abgeschleppt werden. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Greding unterstützten die Streife der Verkehrspolizei vor Ort mit Lösch- und Absicherungsarbeiten.

