Abenberg: Explosive Attraktionen

ABENBERG - Nach dem Festkommers im Mai steht nun das große Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Abenberg an. Es begann bereits am Fronleichnamstag mit einem großen Familientag.

Hier zeigt ein Feuerwehrmann, wie gefährlich ein Fettbrand sein kann. Foto: Karlheinz Hiltl © hi



Das Wetter war traumhaft, und viele interessierte Besucher kamen zum Festgelände an der Spalter Straße. Die verschiedenen Hilfsorganisationen (Technisches Hilfswerk, Bayerisches Rotes Kreuz, Feuerwehr Abenberg) rückten mit ihren Sondereinsatz- und Großfahrzeugen an. Sehenswert waren die Vorführungen wie das Löschen eines Fettbrandes oder die Explosion einer Spraydose. Am Überschlagsimulator des ADAC und am Kletterturm der Firma Bauer herrschte großer Andrang, und der große Schaustellerpark mit Autoscooter, Kettenkarussell und vielem mehr hätte auch einer mittelgroßen Kirchweih zur Ehre gereicht.

Zur Stärkung gab es Kaffee und Kuchen und im Festzelt wurden bereits Fränkische Spezialitäten angeboten. Am Abend übernahm Schirmherr und Bürgermeister Werner Bäuerlein den Bieranstich, für die Musik sorgten die "Störzelbacher one & six".

Bayern-3-Band heizt ein

Am Freitag es weiter. Abends heizen die Bayern-3-Band und DJ Tonic die Stimmung im Zelt an.

Am Samstag ist ab 13.30 Uhr Festbetrieb, um 14 Uhr findet eine große Schauübung auf dem nahegelegenen Kreisbauhof statt. Für Stimmung am Abend sorgen "Sepp und die Steigerwälder Knutschbär’n", gegen 22.30 Uhr wird ein Brillantfeuerwerk abgebrannt.

Am Wochenende steht Abenberg Kopf, anschaulich gemacht wird das am so genannten Überschlagsimulator. © Fotos: Karlheinz Hiltl



Der Sonntag, 18. Juni, steht zunächst einmal im Zeichen eines ökumenischen Festgottesdienstes um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Zuvor gibt es einen Kirchenzug vom Gerätehaus zum Gotteshaus. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Männergesangverein Frohsinn Wassermungenau. Im Anschluss findet die Totenehrung am Kriegerdenkmal statt, ehe sich im Festzelt ein musikalischer Frühschoppen mit der Original Abenberger Blasmusik anschließt.

Festzug am Sonntag

Bunte Bilder gibt es ab 14 Uhr (Aufstellung ab 13.30 Uhr), wenn sich ein Festzug durch die Straßen der Burgstadt schlängelt. Den abschließenden Fahneneinzug im Festzelt begleitet die Blasmusik DJK Abenberg. Für den Festausklang ab 18 Uhr sorgen die "Stieflziacha".

