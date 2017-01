Abenberg: Schulkinder von Auto angefahren

Die zwei Jungen waren hinter einem Bus auf die Straße gerannt - vor 1 Stunde

ABENBERG - Glück im Unglück: Mit leichten Prellungen kamen zwei Buben bei einem Unfall auf dem Schulweg davon.

Am Dienstag war in Abenberg eine 33-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan Pixo kurz nach Schulschluss auf der Rother Straße stadtauswärts unterwegs, als zeitgleich in der Gegenrichtung ein Schulbus anhielt und Schulkinder aussteigen ließ.

Zwei neun- und zehnjährige Schüler stiegen aus, rannten hinten um den Bus herum und liefen auf die Gegenfahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen, erfasste die Kinder und schleuderte sie zu Boden.

Weil der Pkw sehr langsam fuhr, kamen beide Jungen trotz Sturzes mit leichten Prellungen davon. Den Schaden am Unfallauto schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

rhv

Mail an die Redaktion