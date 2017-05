Abwechslungsreiches Repertoire beim Konzert der Realschule Hilpoltstein

Unterschiedlichste Interpreten: Aula wurde zum Konzertsaal - 26.05.2017 17:30 Uhr

HILPOLTSTEIN - In einen großen Konzertsaal verwandelte sich die Aula der Hilpoltsteiner Realschule an zwei Abenden. Auf der Bühne stand sowohl das Musical-Ensemble der Schule als auch das Schulorchester. Als besonderer Gast war die "Junge Generation" in Aktion, die Schulband der Comeniusschule, unterstützt von den Jungs und Mädels der Klasse 5 a.

Ganz viel tonale Abwechslung hatten die jungen Akteure beim Konzert in der Hilpoltsteiner Realschule ihren zahlreich erschienenen Zuhörern an zwei Abenden zu bieten. Das Repertoire reichte von Musical bis Punkrock. © Foto: Tobias Tschapka



Am ersten Tag war es am Orchester, das Konzertereignis zu eröffnen; am zweiten Tag übernahm diese Aufgabe das Musical-Ensemble. "Damit beide Gruppen in den Genuss des Schlussapplauses kommen", erklärte Musiklehrer Josef Sußbauer, unter dessen Leitung die Musical-Truppe die schönsten Melodien aus "Les Miserable" einstudiert hatte.

Im Hintergrund hing die Tricolore und auch die Bühne wurde mittels blauem und weißem Licht in die Farben der französischen Nationalflagge getaucht. Kein Wunder, spielt das Musical doch in der jungen französischen Republik des 19. Jahrhunderts.

Mit viel Gefühl wurden neun Stücke des Musicals vorgetragen – zum Teil vielstimmig, zum Teil durch die Solistinnen Leonie Rudek, Emilia Coppola, Patrizia Heimann und Alina Kastner. Zur visuellen Unterstützung wurden Szenenbilder aus dem 2012 entstandenen gleichnamigen Film projiziert. Am Ende gab es viel Applaus für die gesamte Ensemble-Truppe, welche sich mit Blumen bei ihrem Leiter Josef Sußbauer bedankte.

Das Stück entstand zum Großteil bei Probetagen in Sulzbürg. Die Durchführung hatten Elternbeirat und Schulleitung möglich gemacht.

Auch was das Schulorchester unter der Leitung von Manuel Weixelbaum einstudiert hatte, konnte sich hören lassen und erntete verdienten Beifall: Das 17-köpfige Ensemble präsentierte Ausflüge in die Klassik mit dem festlichen "Alla Hornpipe" von Georg Friedrich Händel sowie dem melancholisch-heiteren "Kanon in D-Dur" von Johann Pachelbel.

In die Sparte Rock/Pop fiel das gefühlvolle "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel. Als Kontrast dazu gab’s den Deutschrock-Klassiker "Marmor, Stein und Eisen bricht" von Drafi Deutscher. Schließlich brachte man unter anderem noch Musik von den "Alpenrebellen" und der Punkrock-Band "Die Ärzte" zu Gehör.

Zwischen Schulorchester und Musical-Ensemble schlug schließlich die große Stunde der Comenius-Schulband "Die junge Generation". Unter Leitung von Lehrer Markus Wengler präsentierten die sechs jungen Musiker der Förderschule zum Mitklatschen einladende Stücke im Doppelpack, die sich allesamt um den Schulalltag drehten.

Was sie da so alles machen – lesen, malen, schreiben, rechnen – demonstrierte die Realschulklasse 5a dem Publikum auf Tafeln, die sich zum Takt der Musik in die Höhe reckten. Mit Schlagzeug, Keyboard, Gitarre und zwei Leadsängern ausgestattet, präsentierte sich die "Junge Generation" als Rockband in klassischer Formation.

Sichtbar stolz nahm die Rockgruppe den Applaus der Zuhörer nach dem kurzen Konzert entgegen. Es ist nicht die erste Kooperation zwischen Realschule und Comeniusschule, die Zusammenarbeit besteht schon seit drei Jahren – wobei man sich zweimal im Jahr gegenseitig zu musikalischen Aktionen besucht.

Über zwei Stunden erstreckte sich das Schulkonzert in der Realschule, welches für die zahlreich erschienenen Gäste ein abwechslungsreiches Programm bot: Klassik, Musical, Rock & Pop sowie vieles mehr.

Damit in der Pause niemand verhungern musste, organisierte die Schülermitverwaltung (SMV) ein Pizza-und Getränkeangebot, welches man sich gern schmecken ließ und so den einen oder anderen Euro in der Kasse der SMV ließ.

TOBIAS TSCHAPKA