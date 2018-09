Achtung, der Tyndall-Effekt trübt die Sicht

LANDKREIS ROTH - Aktuell macht den Autofahrern auf unseren Straßen der sogenannte Tyndall-Effekt zu schaffen: So nennt es der Wissenschaftler, wenn das vormittägliche Sonnenlicht von unzähligen mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen in der Luft gestreut wird und man deswegen nicht mehr viel sieht.

So zäh hing der Nebel diese Woche vielerorts in der Landschaft, hier im Talgrund der Rednitz in Roth. © Martin Regner



Wem diese Beschreibung nebulös vorkommt, der kennt das Phänomen vermutlich eher unter dem Namen Nebel. So trüb wie im Talgrund der Rednitz in Roth sah es diese Woche an vielen Stellen in der Region und auch auf den Straßen aus: Die dunkle Jahreszeit rückt näher, Nebelschwaden hängen morgens zäh in der Landschaft und die Tage werden auch schon wieder merklich kürzer.

Die Polizei rät Autofahrern bei trüber und dunkler Witterung dazu, mehr Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu halten, die Geschwindigkeit den schlechteren Sichtverhältnissen anzupassen und auch am Tag das Licht einzuschalten.

