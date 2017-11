Achtung: Einbrecher unterwegs

Metzgerei und Apotheke in Georgensgmünd heimgesucht - vor 37 Minuten

GEORGENSGMÜND - Vom Metzger in die Apotheke. Doch diese "Kunden" bedienten sich unentgeltlich: Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind in Georgensgmünd zwei Einbrüche in Ladenräume an der Bahnhofstraße verübt worden.

Polizei im Einsatz (Symbolbild). © nn



Da dürfte den Geschäftsinhabern gestern morgen ein gehöriger Schreck in die Glieder gefahren sein: Sowohl in eine Metzgerei als auch in eine Apotheke nahe des Bahnhofs hatten sich Unbekannte jeweils über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt verschafft.

Während in der Metzgerei ein vierstelliger Betrag an Tageseinnahmen entwendet wurde, ließen die Langfinger in der Apotheke einen Tresor mit Medikamenten und die Wechselgeldkasse mitgehen. Auch hier wird von einem vierstelligen Betrag ausgegangen.