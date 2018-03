Achtung Wildwechsel

Kraftfahrer im Bereich der Polizei Roth kollidierten mit Rehen - vor 36 Minuten

ROTH - Achtung: Wildwechsel. Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren unliebsamen Begegnungen zwischen Rehen, einem Wildschwein und Fahrzeugen. Während die Autolenker glimpflich davonkamen, mussten zwei Tiere ihr Leben lassen.

Jetzt im Frühling müssen Autofahrer wieder verstärkt mit Wildwechsel rechnen. Nach dem Winter sind die Tiere auf Futtersuche. © TÜV Süddeutschland/ dpa/gms



Zunächst erfasste am Freitagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Rittersbach und Aurau der Fahrer eines Audis ein Reh. Das Tier wurde beim Aufprall getötet. Am Pkw selbst entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Wenige Minuten später prallte auf der Staatsstraße zwischen Heideck und der B 2 bei Röttenbach der Fahrer eines Opels mit einem Wildschwein zusammen. Das Tier wurde dabei getötet und in den Straßengraben geschleudert.

Der nicht mehr fahrbereite Vitaro-Kleintransporter (der Schaden wird von der Polizei auf zirka 5000 Euro beziffert) blieb quer in der Fahrbahn liegen und musste später abgeschleppt werden.

Am Freitag erfasste kurz vor Mitternacht eine Pkw-Fahrerin zwischen den Ortschaften Mäbenberg und Untersteinbach ob Gmünd ein Reh. Der Anstoß war nicht allzu heftig, das Reh wurde zur Seite geschleudert und lief weg. Am Pkw entstand geringer Schaden.

Tier lief weg

Am Samstag Früh, gegen 4 Uhr fuhr eine Opelfahrerin aus Georgensgmünd auf der Staatsstraße von Georgensgmünd Richtung Rittersbach und kollidierte mit einem Reh. Das Tier war in der Nacht jedoch nicht mehr auffindbar. Am Opel/Astra entstand, wie die Polizei mitteilt, Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

