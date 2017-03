AfD-Bezirkschef Siegfried Lang tritt in Roth an

52-Jähriger Vertriebler möchte für die Alternative für Deutschland nach Berlin - 27.03.2017 09:59 Uhr

LANDKREIS ROTH - Die Alternative für Deutschland (AfD) im Stimmkreis Roth geht mit dem Mittelfränkischen AfD-Bezirksvorsitzenden Siegfried Lang (52) ins Rennen um die Bundestagswahl.

Der AfD-Bezirkschef Siegfried Lang (52) ist Direktkandidat der Partei für den Stimmkreis Roth. © privat



Der AfD-Bezirkschef Siegfried Lang (52) ist Direktkandidat der Partei für den Stimmkreis Roth. Foto: privat



Lang arbeitet selbstständig im Vertrieb und wohnt an der südlichen Stimmkreisgrenze. Der 52-Jährige ist seit Mai 2013 Mitglied bei der AfD und wurde von den Parteimitgliedern am 18. November 2016 in Wendelstein als Direktkandidat gewählt. Lang engagiert sich in der AfD zum Wohle seiner

Enkelkinder, wie er sagt: "Ich sehe, dass die etablierten Parteien keine Opposition mehr bilden. Sie lenken das Land in eine Richtung, die mir nicht gefällt." Als Beispiel nennt er das Handeln der Regierung im Zuge der Euro-Rettung: "Da werden Gesetze und Regeln außer Kraft gesetzt zum Vorteil von Großkonzernen."

Zudem hätten sich die Probleme noch durch die unkontrollierte Grenzöffnung verschärft. "Ich habe das Gefühl, dass die Politik Deutschland bereits aufgegeben hat." Er möchte sich für ein starkes Deutschland einsetzen, das friedlich und freundschaftlich mit den anderen Staaten in Europa zusammenarbeitet und nicht unter der "EU-Diktatur" steht. "Wenn mich die Bürger als Volksvertreter nach Berlin wählen, dann haben sie einen Menschen, der ihre Interessen wieder vertritt."

Siegfried Langs Platz auf der Landesliste der bayerischen AfD entscheidet sich wohl Anfang April bei einem Landesparteitag in Greding.