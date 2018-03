Aggressiver Randalierer

ROTH - Eine körperliche Auseinandersetzung in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth rief in der Nacht zum Dienstag mehrere Polizeistreifen auf den Plan. Einen 22-jährigen Mann nahmen die Beamten fest.

Der Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft in der Kaserne verständigte gegen 1.15 Uhr die Polizei, weil es zwischen mehreren Bewohnern zu einem Streit gekommen war. Zwei Männer (22 und 34 Jahre) hatten mit Stöcken auf einen 32-jährigen Mitbewohner eingeschlagen und ihm dabei mehrere Verletzungen zugefügt.

Auf Polizisten losgegangen

Gegenüber den Streifenbesatzungen verhielt sich der 22-jährige Tatverdächtige dann weiter aggressiv. Er filmte die Polizeibeamten mit seinem Mobiltelefon, sprach Beleidigungen aus und ging schließlich sogar auf sie los. Die Polizisten überwältigten den renitenten Tatverdächtigen schließlich und nahmen ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Festgenommene deutlich angetrunken war.

Mehrere Delikte

Gegen die beiden 22 und 34 Jahre alten Männer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zudem muss sich der 22-Jährige für sein Verhalten gegenüber den Polizeibeamten unter anderem wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Festgenommenen und ließ ihn gestern einem Ermittlungsrichter vorführen.

