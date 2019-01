Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Run & Bike in Ungerthal: Paarwettkampf bei klirrender Kälte Den frostigen Temperaturen zum Trotz ging es am Samstag heiß her in Ungerthal - zumindest sportlich gesehen. Zahlreiche Sportskanonen traten beim Run & Bike an, einem Wettkampf im Zweier-Team. Jedes Paar hat ein Fahrrad zur Verfügung, die Teilnehmer müssen sich also beim Fahren und Laufen abwechseln.

Wenn Kinderaugen strahlen: Roth lud zum Christkindlesmarkt Ein Duft von Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen machte sich am Wochenende in der Kreisstadt Roth breit: Der Weihnachtsmarkt präsentierte sich mit den buntesten Lichtern und den vielfältigsten Leckereien. Den Höhepunkt für alle Kinder gab's dann am Samstag, als das Christkind seinen Prolog vortrug und für so manche Gänsehautmomente sorgte.

Der Spalter Weihnachtsmarkt: Scheunen, Garagen und Gewölbe Die einzigartige Form des Spalter Weihnachtsmarktes verwandelt die Stadt jährlich in einen großen Publikumsmagneten und macht auch dieses Jahr keine Ausnahme: Hausbesitzer in Spalt öffnen für den Weihnachtsmarkt ihre Garagen, Keller oder Scheunen, um andere dort ausstellen und so Hunderte von Besuchern in kurzer Zeit durch die eigenen Räume ziehen zu lassen.