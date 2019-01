Alexander machte Neujahrstag zum Glückstag

Erste Geburt im neuen Jahr 2019 in der Rother Kreisklinik - vor 1 Stunde

ROTH - Eigentlich sollte das neue Jahr noch ganz ruhig anfangen. Doch Alexander wollte nicht bis zum 13. Januar warten. Statt des errechneten Geburtstermins suchte sich der Kleine den 1. Januar als Geburtstag aus — und ist damit das erste Baby des Jahres 2019, das in der Kreisklinik in Roth das Licht des Kreißsaals erblickte.

Alexander, das erste Baby des Jahres 2019 in der Rother Kreisklinik, lässt sich mit dem Lächeln wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Aber die Eltern Svenja und André strahlen dafür umso mehr. © Carola Scherbel

Alexander, das erste Baby des Jahres 2019 in der Rother Kreisklinik, lässt sich mit dem Lächeln wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Aber die Eltern Svenja und André strahlen dafür umso mehr.

Als Svenja (27) und André (31) am Vormittag des Neujahrstages von Röttenbach aus eigentlich "nur" zur Vorsorge in die Klinik aufbrachen, schien die Geburt noch zwei Wochen entfernt. "Aber sicherheitshalber haben wir schon alle Sachen fürs Krankenhaus eingepackt", lacht Svenja – einen Tag später, mit Alexander schon auf dem Arm.

Denn der Arzt wollte wegen der geringen Fruchtwassermenge die Entbindung dann doch lieber einleiten. Und dann dauerte es nur knapp fünf Stunden, bis Alexander — 2800 Gramm leicht und 53 Zentimeter lang — und die Mama es bereits geschafft hatten.

Überglücklich strahlen die Eltern jetzt über ihr erstes Kind, auch wenn der Bub sich in seiner ersten Nacht außerhalb des schützenden Bauchs erst einmal zurechtfinden musste: "Geschlafen hat er in der ersten Nacht nicht viel", schmunzeln Svenja und André.

Bilderstrecke zum Thema

Während Raketen in den Nachhimmel jagten, hatten die Geburts-Helfer in der Region alle Hände voll zu tun: Etliche Babys erblickten in der Silvesternacht das Licht der Welt. Dabei legten manche eine regelrechte Punktlandung hin. Überglückliche Eltern, verblüffte Geschwister und zuckersüße Kulleraugen: Hier kommen die Neujahrsbabys der Region!