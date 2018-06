Alle Hot Spots auf der Challenge-Laufstrecke 2018

Besonders auf der Laufstrecke brauchen die Athleten jede Motivation - vor 11 Minuten

ROTH - Besonders auf den letzten Metern auf der Laufstrecke brauchen die Sportler jeden Schwung, den sie kriegen können. Die Hot Spots machen es leichter. Hier kann man anfeuern.

In der Rother Innenstadt treffen sich die Läufer, die auf den ersten Kilometern der Strecke sind, mit denen, die gerade auf die letzten Kilometer gehen. Foto: Tobias Tschapka



Memmert Fanmeile

Das neue Memmert Stimmungsnest bei den Kilometern 0,6 und 41,4 der Challenge-Laufstrecke bietet jedem Läufer und auch jedem Zuschauer ein weiteres Highlight mit einzigartiger Atmosphäre. Memmert als Familienunternehmen ist seit Jahren fest mit dem Triathlon verbunden und ist mit vier Einzelstartern und acht Staffeln sportlich vertreten. Nicht zuletzt deshalb freuen sich die Memmertianer darauf, die Athleten in diesem Jahr erstmals in Roth begrüßen zu dürfen und ihnen sowohl bereits zu Beginn des Marathons als auch auf den letzten Metern des Rennens einen Motivationsschub zu geben.

Espaner Berg

Der Hot Spot vom Team Klinikum Nürnberg liegt mitten im Zentrum des Laufgeschehens, wo gute Stimmung und lautstarke Unterstützung Programm sind. Die Zuschauer erwartet ein familiäres Flair mit viel Musik und allem, was Krach macht.

Speck-takel an der Lände

Mit dem Stimmungsnest auf dem Firmengelände setzt Speck auf ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt. Zweimal durchqueren die Läufer das Firmengelände im Industriegebiet "An der Lände". Der Gasthof Winkler aus Alfershausen sorgt für das leibliche Wohl und verwöhnt die Stimmungsnestbesucher mit fränkischen Genüssen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und andere Spielstationen. Die AOK bietet den Besuchern einen kostenlosen Gesundheits-Check an.

Laufteam Fürth

An der Lände Roth bei der Anlegestelle Süd (Berchinger Straße) liegt der Hot Spot des Laufteam Fürth 2010. Hier bekommt man die Läufer dreimal zu Gesicht bei den Kilometern vier, zwölf und 24. Die Anfahrt ist mit dem Auto über die Lände Roth möglich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Schleuse Leerstetten

Wegen der Streckenänderung beim Laufen ist auch Schwanstetten wieder mitten im Renngeschehen. Die Triathleten wenden an der Schleuse Leerstetten auf ihrem Weg ins Ziel. Für die Versorgung der Zuschauer mit Getränken und Gegrilltem ist gesorgt.

Asphalt Rockers

"Asphalt-Rock" sorgt für Motivation bei den Sportlern und Stimmung bei den Zuschauern. Den handgemachten Classic-Rock gibt es dabei von Athleten für die Athleten. Die Musiker kommen ausschließlich aus dem Leistungs- und Wettkampfsport im Triathlon und Laufen. Sie wissen, was die Athleten brauchen.

Zwischenspurt bei Kosta

Seit 2013 hat sich das Stimmungsnest in der Gartenstraße in Roth etabliert. Gleich zweimal durchlaufen die Athleten den "Zwischenspurt bei Kosta" hinter dem griechischen Restaurant Zeppelin. Ab 13 Uhr feuert Moderator Joe Güthlein zusammen mit den Fans die Läufer an. Ende ist erst, wenn der Letzte vorbei ist.

Challenge Women Hot Spot

Das Challenge Women Stimmungsnest sorgt auch 2018 für den ultimativen Aufschlag in Pink. Mitten in Roth werden die Ladies, die am Tag zuvor einen Fünf-Kilometer-Lauf und -Walk und ein buntes Rahmenprogramm erleben durften, die motivierende Stimmung direkt auf die Triathleten übertragen.

Kugelbühlplatz Roth

Seit 2010 verwandelt die Sparkasse Mittelfranken-Süd den Kugelbühlplatz in ein Stimmungsnest. Dabei sorgen Moderator Alex Höhn und DJ Jens Klinger vom Rother Carneval Verein für beste Stimmung, die bis in den Abend anhält.

Erdinger Alkoholfrei Power

Mitten im Zentrum der Kreisstadt erwartet die Zuschauer ein mitreißendes Ambiente für die ganze Familie. Die atemberaubende Atmosphäre dürfen die Athleten gleich zweimal genießen, wenn sie an diesem Hot Spot bei Laufkilometer 31,4 und 39,5 vorbeikommen. Absolutes Highlight am Marktplatz ist die Liveübertragung der Finishline-Party.

Food-Truck Challenge

Am Ende der Sandgasse wird nah an der Rother Innenstadt und doch mitten im Grünen ein wunderschöner Biergarten direkt am Ufer der Rednitz eingerichtet, auf dem Gelände der SpVgg Roth. Alle Athleten laufen auf einer Brücke über den Biergarten.

Beflügelt Richtung Finishline

Am Ende des Büchenbacher Wegs wird das Red Bull Event Car mit Moderator Marco Sommer (Triathlon Podcast) den Athleten den nötigen Schub für den leicht ansteigenden Abschnitt nach Büchenbach und in Gegenrichtung zum Marktplatz in Richtung Ziel geben.

Skiclub Biberttal

Der Skiclub Biberttal ist zum vierten Mal in Folge mit über 80 Helfern dabei. Sein Hotspot befindet sich unmittelbar vor dem berüchtigten Anstieg nach Büchenbach. Mit über 500 Mitgliedern fördert der Club den Breitensport, wozu neben dem Skifahren Outdoor-Sportarten vom Walken bis hin zum Bergwandern gehören. Beim Challenge ist er selbst mit zwei Staffeln vertreten.

Kids-Action in Büchenbach

Ab 12 Uhr gibt es jede Menge Aktionen für Kinder: Von der Memmert-Hüpfburg über eine Kindereisenbahn, Kreativangebote, einen eigenen Zugang nur für Kinder zur Laufstrecke, Straße bemalen bis zu einem kleinen Fuhrpark und Spielgeräten. Dazu werden Eis, leckeres Essen, Kaffee und kühle Getränke geboten. Mit dabei sind die Grund- und Mittelschule Büchenbach, die Montessori-Schule Büchenbach sowie die Evangelische, die Katholische und die AWO Kindertagesstätte.

Weiherschleife Büchenbach

Die Schleife um den Büchenbacher Dorfweiher ist ein weiteres Highlight: Ab 10 Uhr heizt die bekannte Partyband "MP 3 Player" zum Frühschoppen bei Weißwürsten den Zuschauern ein. Außerdem werden Langos, Cocktails, Donuts, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen von den ortsansässigen Vereinen angeboten. Auch die Gemeindeverwaltung unterstützt die Aktivitäten an diesem Hotspot. Ab 13.30 Uhr werden der Live DJ "Mike Hotten" und die Moderatoren Tobi Klaus und Steven Pawlowicz den Athleten und Zuschauern kräftig Dampf machen.