Alle Hot Spots auf der Radstrecke beim Challenge 2018

ROTH - Egal ob Solarer Berg, Kalvarienberg Greding, oder 200 Meter in Thalmässing. Die Stimmung an der Strecke macht das Flair des Challenge Roth aus. Wer anfeuern will ist in den Stimmungsnestern goldrichtig.

Im südlichen Teil der Radstrecke, am Kalvarienberg in Greding, geht es mächtig nach oben. © Salvatore Giurdanella



Brezenmeile Eysölden

In Eysölden werden alle Radfahrer vom Ersten bis zum Letzten angefeuert. Hier können auch Zuschauer via Mikro ihre Lieblinge persönlich anfeuern, mit Wunschsong als Highlight, um eine unvergessliche "Dorfdurchfahrt" zu bereiten. Gerade auf der Brezenmeile ist man natürlich kulinarisch mit Brezen, Bratwürsten und Küchle bestens versorgt. Die Brezenmeile der Bäckerei Schmidtkunz ist selbst mit fünf Staffeln vertreten.

200 Meter Thalmässing pur

Seit Beginn der Triathlon-Langdistanz in Roth gibt es das 200 Meter lange Stimmungsnest des TV 06 Thalmässing. Der Abschnitt wird heuer zusätzlich belebt durch eine Verlosung mit tollen Preisen. Als Hauptpreise gibt es zu gewinnen einen Staffelplatz für den Challenge 2019 und zwei Übernachtungen in einem Sporthotel. Die Ziehung der Gewinner erfolgt um 12 Uhr und wird durch einen prominenten Gast aus der Triathlon Szene vorgenommen.

Kränzleinsberg Hilpoltstein

Am Kränzleinsberg begrüßt die Feuerwehr Hofstetten die Athleten. In familiärer Atmosphäre kann man hier bei Bratwürsten, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen den Triathlon genießen und die Athleten hautnah erleben.

Der legendäre Solarer Berg

Höhepunkt in Hilpoltstein ist der Solarer Berg, auf dem mit der "La Ola del Solar" Tour-de-France-Stimmung pur herrscht. Highlight und Mittelpunkt ist die Bühne, auf der in diesem Jahr Moderator Jerry Gstöttner und DJ Tom Glas von Bayern 3 einheizen werden. Auch am Rande der Strecke am Festplatz ist Einiges geboten. Hier sorgt das Pyraser Gärtla mit leckerem Essen und kühlen Getränken für Entspannung. Weitere Highlights sind der Luftballonwettbewerb für Kinder bis zwölf Jahre, gesponsert durch die Hilpoltsteiner Zeitung sowie die Hüpfburg der FW Hilpoltstein.

Allersberger Straße

In der Allersberger Straße, Höhe Radsport Buchstaller, werden die Besucher von den Radfreunden Hilpoltstein mit aktuellen Renndaten, vor allem von Lokalmatadoren, versorgt. Am Stand des Café Grimm gibt es viele Leckereien zu erstehen.

Leiden am Kalvarienberg

Am Kalvarienberg, dem "Berg der Leiden" mit der größten Steigung der gesamten Radstrecke, hilft das vom TSV Greding und der Stadt organisierte Stimmungsnest. Von 8 Uhr bis gegen 14.30 Uhr am Nachmittag feuern die Gredinger und zahlreiche Gäste die Triathleten an. Heuer ergänzt Ausdauersportler Benni Koch aus Greding erstmals das Moderatoren-Team Max Dorner, Franzi Fink und Carsten Wink.

Power in Eckersmühlen

Direkt an der Radkreuzung (zweimal links auf die Runde Richtung Wallesau, einmal rechts Richtung Wechselzone Laufen) werden die Athleten mit Namen begrüßt und die Zuschauer mit aktuellen Informationen von der Strecke versorgt. Das triathlonbegeisterte Team des TV Eckersmühlen bietet Stimmung, Musik und fränkische Gemütlichkeit im Pyraser-Biergarten. Gekühlte Getränke, fränkische Bratwürste sowie Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein. Mit dem Partner N-Ergie bietet der Hot Spot die Möglichkeit, Handys an einem Info-Point aufzuladen.

KLJB macht Strecke

Ein neues Stimmungsnest gibt es in Mörlach mit der KLJB-Streckenparty von Fans für Fans. Organisiert von der Katholischen Landjugend, kann man hier in gemütlicher Atmosphäre entspannt bei Gegrilltem, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen an der Strecke sitzen und die Athleten anfeuern.

Applauskurve Obermässing

In Obermässing liegt eines der neueren Stimmungsnester in der Mitte der Ortschaft direkt an der Linkskurve der Hauptstraße von Karm kommend, gegenüber ist auch eine Gastwirtschaft. Das Stimmungsnest wird unter Leitung des Feuerwehrkommandanten von Obermässing und vielen Helfern aus dem Ort organisiert. An Biergarnituren kann man gemütlich sitzen und dem Rennverlauf folgen. Es gibt Gegrilltes, Kaffee und selbst gebackene Kuchen sowie kühle Getränke.

Heidecker Challenge-Gefühl

Auch die Stadt Heideck ist in diesem Jahr wieder Teil der Challenge Familie. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, wobei jeder Athlet bejubelt und durch die Straßen Heidecks getragen wird. Die Heidecker Hütten Hustler zusammen mit dem Heimat- und Verkehrsverein versorgen die Fans mit kalten Getränken und leckeren Speisen. Zusätzlich sorgt das Red Bull Mobil zusammen mit einem Moderator für ordentlich Stimmung und hält die Fans immer auf dem Laufenden mit aktuellen Race News. Wer die Heidecker kennt, der weiß: Hier wird das Challenge-Gefühl gelebt.